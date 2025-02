Rosita Celentano a Verissimo: la sorpresa di Alessandra Celentano

Nel salotto di Silvia Toffanin è arrivata Rosita Celentano, che da pochi giorni ha festeggiato 60 anni e ha deciso di celebrare questo traguardo a Verissimo su Canale Cinque. “Dico sempre che ho preso il meglio dai miei genitori lasciando da parte i difetti, innanzitutto penso alla bontà di fondo, l’essere corretti, questo modo di vivere paga sempre alla fine” le parole della figlia del Molleggiato. A Verissimo è intervenuta anche Alessandra Celentano con un simpatico collegamento nel quale ha imitato Adriano Celentano: “Rosita per me è tutto, io la chiamo ‘entusiasta di…’, sempre in senso amorevole, ha questa cosa bella qua che io non ho, Rosita è una delle persone più belle che io abbia conosciuto nella mia vita” le parole di Alessandra Celentano.

Rosita Celentano ha poi ricordato: “Abbiamo fatto una vacanza diversi anni fa, volevo far ballare lei ma era timida e il mio fidanzato uguale, chiesi loro di baciarsi. Io andrei a convivere con lei, abbiamo Villa Arzilla già pronta, non riesco a immaginarmi una vita senza di lei, anche se non ci sentiamo due giorni so che c’è, abbiamo una grande unione, molto più profonda di quanto possa sembrare”. Rosita Celentano e Alessandra Celentano hanno dato prova del loro speciale legame, parlando nel salotto di Silvia Toffanin.

Rosita Celentano ricorda sul passato: “Ho perso un figlio”

A Verissimo arriva poi Benedicta Boccoli: “Lei è sempre leggera, in qualsiasi cosa, riesce sempre a risolvere con leggerezza qualsiasi cosa”. Rosita Celentano, riavvolgendo il nastro, ha rivelato: “Abbiamo legato molto quando abbiamo fatto Reality Circus, siamo diventate molto amiche”.

Riguardo a una sua vecchia storia, Rosita Celentano si è lasciata andare a una toccante confessione: “A 42 anni rimasi incinta ma lo persi. A 46 mi tolsero l’utero per una serie di fibromi. Non ci siamo accaniti con percorsi di fecondazione, abbiamo assecondato la natura. Non ho rimpianti”

