Rosita Celentano, chi è figlia Adriano Celentano e Claudia Mori/ “Vita di coppia? Ci fu un periodo terribile”

Rosita Celentano, chi è l’ospite di Verissimo: carriera e vita privata della figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori”

Nel ricco parterre di ospiti di oggi a Verissimo, sabato 11 maggio 2024, ci sarà anche Rosita Celentano, chi è? Celebre soprattutto per essere la figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori la conduttrice e showgirl è nata a Milano il 17 febbraio del 1965 ed ha dunque 59 anni. La sua carriera, complice il fatto di essere figlia d’arte comincia subito. Ha soli 10 anni esordisce nel film Yuppies-I giovani di successo di Carlo Vanzina. E nel corso degli anni recita in molti altri film e fiction di successo come Il maresciallo Rocca, La scorta e La figlia del Capitano. Iconica e celebre, però, resta la conduzione insieme ai ‘figli di..’ Danny Quinn, Gianmarco Tognanni e Paola Dominguin del Festival di Sanremo 1089 contraddistinto da gaffe, imprevisti e contrattempi.

In anni più recenti si è dedicata molto al teatro tra cui ha preso parte alla commedia di Pino Quartullo Qualche volta scappano. Per quanto riguarda la vita privata di Rosita Celentano non ha un fidanzato attualmente, ma in passato le sono stati attribuiti molti flirt veri o presunti con personaggi noti. All’altare, però, ci è salita una volta sola, Rosita Celentano è stata sposata con Angelo Vaira ma il loro matrimonio è finito nel 2022. Conduttrice, showgirl e opinionista non ha figli.

Rosita Celentano è single ed in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera si è sbilanciata molto sulla sua vita privata e sentimentale: “Perché non mi sono mai sposata? È stato un obiettivo talmente serio che sapevo di non doverlo prendere alla leggera. Credo sempre nelle promesse e da buona cristiana, promettere nella casa di Gesù con leggerezza, non mi avrebbe fatto sentire a posto con la mia coscienza. Poi crescendo mi era sempre più chiaro che il mio percorso sarebbe tranquillamente stato quello di una donna indipendente che fa da megafono per i più indifesi e torturati come gli Animali (oi bambini, gli anziani, i poveri…)”

Sul suo essere single, invece, ha ammesso: “Uno stato strepitoso. Sia fisico che mentale. Mi fa sorridere che le persone che mi vivono sola, mi guardino con stupore e tenerezza… Non sono mai stata meglio. La solitudine è uno stato interiore, non relativo a quanta gente ci sta intorno. Ho provato immensa solitudine negli ultimi mesi di una mia storia, ed è stato straziante. Avere vicino qualcuno che non sa starti vicino per me è stato terribile.”











