Rosita Celentano, chi sono gli ex: da Jovanotti ad Angelo Vaira/ “Ho provato immensa solitudine…”

Rosita Celentano ha avuto una carriera ricca di opportunità e momenti, tutti scanditi dalle sue ottime capacità sia artistiche che empatiche. Altrettanto interesse suscita anche la sua vita privata, nonostante la sorella di Alessandra Celentano sia sempre stata molto attenta alla privacy e discreta in riferimento alla sua sfera intima e sentimentale.

ROSITA CELENTANO "IO E ALESSANDRA COME SORELLE"/ "Amore? Ho chiuso la boutique da 5 anni"

Ma chi sono gli ex di Rosita Celentano? Una delle storie più note della figlia di Adriano Celentano è la liaison giovanile con Lorenzo Jovanotti. I due pare si siano conosciuti negli anni ottanta, dando vita ad un sodalizio anche artistico dato che il cantante la scelse come volto di punta per il videoclip de “La mia moto”, prodotto nel 1989. Dopo poco però l’amore si è spento ed entrambi hanno preso strade differenti dal punto di vista sentimentale.

Dopo la liason con Lorenzo Jovanotti, Rosita Celentano ha avuto un legame con altri due volti del mondo dello spettacolo: come racconta il portale CityRumors, pare che la sorella di Alessandra Celentano abbia avuto una relazione con il ballerino Mario Ortiz. Tra gli ex di Rosita Celentano ci sarebbe anche Paride Orfei, noto circense.

La storia più recente di Rosita Celentano è con l’ex compagno Angelo Vaira, esperto cinofilo oltre che istruttore. Purtroppo però anche in questo caso pare non sia arrivato il lieto fine e da allora – 2015 – non sono da annoverare altre liaison della conduttrice. In un’intervista recente rilasciata al Corriere della Sera, Rosita Celentano ha offerto alcune considerazioni riferite al rapporto con un suo ex in particolare: “Ho provato immensa solitudine negli ultimi mesi di una mia storia, ed è stato straziante. Avere vicino qualcuno che non sa starti vicino per me è stato terribile; ma è stata anche la cosa che mi ha permesso di capire più profondamente chi sono e quale fosse il sentiero della mia vita…”.

