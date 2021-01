Rosita Celentano, dedica a papà Adriano/ “Grazie per avermi insegnato che c’è Dio in tutte le cose”

Il 6 gennaio, in Italia, non è solo il giorno dell’Epifania, ma anche del compleanno di Adriano Celentano. Artista da sempre amatissimo da pubblico e critica, il Molleggiato viene celebrato nel suo giorno con tantissimi messaggi d’affetto. Tra i tanti, però, quello più speciale è sicuramente quello della figlia Rosita che, su Instagram, ha pubblicato una vecchia foto in cui, Adriana, davanti allo specchio, si radeva la barba sotto lo sguardo incuriosito dei figli Rosita, Rosalinda e Giacomo. Partendo da quei ricordi special, Rosita si lascia andare augurando non solo buon compleanno al padre, ma anche ringraziandolo per tutti gli insegnamenti che le ha dato sin da quando era solo una bambina e che l’hanno accompagnata in ogni tappe della sua vita.

“Buon Compleanno papà!”, comincia così il messaggio di Rosita. “Ricordo come fosse ieri, quando rimanevo incantata a guardarti fare la barba. Il profumo del tuo dopobarba l’ho impresso nella mente: Agua Brava. In fondo sono ancora e sempre lì, ad osservarti dallo specchio, mentre ti passi la schiuma da barba sul visto e poi ti radi delicatamente con la lametta nuova“, aggiunge.

BUON COMPLEANNO ADRIANO CELENTANO: I RINGRAZIAMENTI DELLA FIGLIA ROSITA

Legatissimo alla famiglia, Adriano Celentano, nel corso degli anni, ha costruito una carriera straordinaria e una famiglia unita trasmettendo ai figli valori come amore, rispetto per gli altri e l’ambiente. Valori che, ancora oggi, sebbene sia adulti, i figli non hanno mai dimenticato come sottolinea Rosita Celentano che ringrazia pubblicamente papà Adriano per averle insegnato a rispettare l’ambiente, cominciando dall’animale più piccolo. “Grazie papà er avermi portato su questo Pianeta, ora stanco e afflitto dall’avidità del genere (dis)umano. E sopratutto grazie per avermi insegnato che c’è Dio in tutte le cose”, scrive Rosita che poi ricorda, in particolare, una frase di papà Adriano – “Quando mi dicevi: ‘Non si fa. Non si gioca a far del male agli animali, anche i più piccoli. E se lo facessero a te? Se fossi tu quella lucertola? Quel moscerino? Si chiama empatia.”. E poi conclude con il messaggio più bello: “Auguri papà. Ti voglio bene sempre”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌹 (@rositacelentano_)





