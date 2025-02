Rosita Celentano è di nuovo fidanzata? Il gossip sulla figlia del Molleggiato

Nella vita di Rosita Celentano l’amore è tornato a bussare alla porta? Negli ultimi mesi si sono rincorsi alcuni gossip riguardo alla vita privata della figlia del Molleggiato e di Claudia Mori. Stando ad alcune indiscrezioni, Rosita avrebbe ritrovato la felicità con Josè, un vicino di casa che sarebbe diventato qualcosa di più per la nipote di Celentano, anche se non è facile reperire informazioni visto che Rosita ha anche un profilo Instagram privato dal quale è complicato attingere.

Qualche tempo fa Rosita Celentano si era professata single, dunque non è chiaro quale sia lo stato sentimentale della donna in questa fase della sua vita, chissà che non decida di aprirsi nel corso dell’intervista che rilascerà oggi a Verissimo, dove potrebbe lasciarsi andare a qualche curiosa affermazione sullo status sentimentale.

Rosita Celentano e l’amore della sua vita: “Avevamo cercato un figlio”

Nel corso della sua vita, Rosita Celentano ha avuto una storia molto importante con Mario Ortiz, che ha definito l’uomo della sua vita e con il quale ha sognato di allargare la famiglia. Le cose non sono poi andate nel migliore dei modi, ma nel cuore della donna è rimasto uno spazio importante.

“Con Mario cercavamo un figlio, ma non è arrivato. È l’unico che avrei voluto sposare perché mi sarebbe piaciuto adottare un bambino e in Italia da single non è possibile” ha rivelato Rosita nel corso di una vecchia intervista concessa in quel di Verissimo su Canale Cinque. Chissà che adesso quel vuoto non sia riempito da un nuovo fidanzato, intanto Rosita Celentano continua a vivere la sua vita professionale, quella sì, una certezza, essendo figlia anche di due mostri sacri dello spettacolo e della musica come Adriano Celentano e Claudia Mori, che in passato ha anche raccontato di aver vissuto degli amori sbagliati.

