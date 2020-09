Rosita e Giacomo, fratelli Rosalinda Celentano/ Video, un addio e tanta solidarietà

Rosita Celentano ha detto ‘addio’ a qualcuno di molto importante in questi ultimi giorni. “Quanto mi manchi… ma so che voli libera e felice“, scrive su Instagram allegando un video in cui mostra la pennutina sulla sua spalla. “Questa è Pistu, sulla mia spalla”, dice poco prima che l’uccellino spicchi il volo, lasciandola sorpresa. Clicca qui per guardare il video di Rosita Celentano. Nella famiglia del Molleggiato nel frattempo ci sono anche delle altre novità: Rosalinda Celentano sta per fare il suo debutto a Ballando con le Stelle 2020. I fan del cantautore e di tutta la sua prole continuano a chiedersi se Rosita e Giacomo, il secondogenito di Celentano, faranno la loro comparsa nel reality.

Anche se ormai appare poco sul piccolo schermo, Rosita continua a seguire alcuni show in tv, come Boss in Incognito. In particolare è rimasta colpita dall’ultima puntata, per via del sorriso che i dipendenti di un’azienda hanno fatto apparire sul loro volto dopo aver ricevuto le gratifiche dal titolare. “Quanto sono forti le emozioni che arrivano da buone azioni”, scrive in un post, “mi commuovo e ho il cuore colmo di felicità nel vedere quanto è contagiosa un’azione d’amore, di supporto vero, di stima”.

Rosita e Giacomo, fratelli Rosalinda Celentano: un settore solidale

Giacomo Celentano ha deciso di concentrarsi sul settore solidale in quest’ultimo periodo. Lo scorso 5 settembre ha partecipato al Tra Spettacolo e Solidarietà – Il quartiere è in festa a Corato. Un evento musicale che ha visto come ospiti diversi nomi interessanti e non solo del mondo dello spettacolo e che ha raccolto fondi a favore dell’ANT. Appena pochi mesi fa, il secondogenito di Adriano Celentano era intervenuto a Storie Italiane per fare alcune precisazioni sul rapporto intrecciato con la famiglia in passato e il successivo recupero. “Si è creata un’incomprensione”, ha sottolineato, “per quello che ti ho detto che son rimasto solo, ma questo era lo scopo di Dio”.

Nel suo libro I tempi di Maria, Giacomo ha raccontato infatti di essere sprofondato nella depressione diversi anni fa e poi di aver lottato contro un forte senso di smarrimento. “La mia stessa famiglia faceva fatica a comprendermi”, scrive nel testo, “tant’è che mi ritrovai da solo con la mia malattia”. A salvarlo dal vortice è stata la fede, anche grazie all’incontro con la moglie Katia.

Video, “quanto mi manchi”





© RIPRODUZIONE RISERVATA