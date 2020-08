Rosita, Rosalinda, Giacomo Celentano/ Figli di Adriano Celentano tra passioni e fede

Rosita, Rosalinda e Giacomo Celentano: chi non conosce i figli del grande Adriano Celentano? I tre rampolli, nati grazie al suo matrimonio con Claudia Mori, sono riusciti ad ottenere uno spazio tutto loro sul piccolo schermo. Anche se in modo del tutto diverso. Di battaglie ne hanno fatte tante, tutti e tre. Rosalinda, la minore dei tre fratelli, ha combattuto contro depressione per diversi anni e, come raccontato diverso tempo fa a Storie Italiane, è riuscita a recuperare la sua vita grazie al legame con Euridice Axen. Complicato invece il rapporto con i genitori, anche se negli ultimi anni sono riusciti tutti e tre a voltare pagina. Al centro dei contrasti ci sarebbe stato l’orientamento sessuale della figlia, anche se per la Mori e Celentano non ha mai rappresentato un problema. “Per noi non cambiava nulla, ma temevamo per lei, per l’ignoranza e le discriminazioni di questa orrenda società becera“, ha detto la madre tempo fa a Il Corriere della Sera, “Adriano è stato fantastico perchè ha aggiunto amore e attenzioni. Chi sono io per giudicare? Vorrei solo aiutare altri genitori come me. I figli bisogna amarli come sono”. Anche Giacomo ha vissuto un periodo difficile, subito dopo essere entrato a far parte del mondo della musica. E’ riuscito a ritrovare se stesso solo grazie al rapporto con la fede, ma per un lungo periodo di tempo si è sentito incompreso per via della patologia respiratoria che per ben 10 anni lo ha tenuto lontano dal canto.

Rosita Celentano, la lotta contro l’abbandono degli animali

Rosita Celentano si è attivata subito in questo periodo estivo, per lanciare un messaggio importante grazie alla campagna di Oipa contro l’abbandono degli animali. Da sempre legata a qualsiasi forma di vita, la figlia del Molleggiato ha prestato ancora una volta il suo volto per contrastare la piaga al fianco di tanti altri vip. Del resto non è raro trovare foto sui social in cui la vediamo al fianco del pelosetto di turno. “Certe immagini riescono a catturare lo stato d’animo meglio di tante parole”, ha scritto negli ultimi giorni su Instagram. Rosita stringe in un guancia/muso un tenerissimo barboncino color albicocca, che riposa beato. Oggi, sabato 1 agosto 2020, Adriano Celentano sarà invece al centro della replica di Una storia da cantare, in onda su Rai 1. Fra i tre figli del Molleggiato, Rosita è forse l’unica ad essersi esposta a favore del genitore in tante occasioni. Basti pensare al suo intervento in occasione del flop di Adrian, l’ultimo show di Celentano, e anche alla rivincita dell’artista grazie al suo recente ritorno di Rock Economy. “Papà mio”, si è limitata a commentare sui social Rosita, aggiungendo anche una serie di cuoricini tutti destinati al padre.

Foto, l’amore per gli animali di Rosita





