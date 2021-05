Rosmello, reunion Dayane Mello e Rosalinda Cannavò/ Foto “Sempre insieme!”, i fan…

Una reunion delle Rosmello forse inaspettata ma molto gradita quella che ha visto il ritorno di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò (ex Adua Del Vesco), di nuovo insieme e pronte a condividere progetti e momenti di vita. Le due donne sono state tra le protagoniste della passate edizione del Grande Fratello Vip, unite da un fortissimo legame che ha sfiorato l’amore ma che è diventato così forte anche dopo la fine della loro esperienza televisiva, nonostante i momenti i crisi ormai superati. L’amicizia tra Dayane e Rosalinda, dunque, è rimasta tale e i fan della coppia ribattezzata “Rosmello”, in queste ore hanno potuto gioire nel rivedere nuovamente unite le due donne, ormai da tempo riappacificate.

Di fronte ai grandi dolori vissuti, poi, entrambe hanno deciso di abbassare ogni difesa e proprio di recente l’attrice siciliana ha manifestato grande vicinanza all’amica brasiliana in seguito al grave lutto che l’ha colpita, con un messaggio di cordoglio postato tra le storie ed un importante “ti voglio bene” arrivato dritto all’amica. Adesso però le due giovani si sono ritrovate ed il fandom delle Rosmello ha potuto godere di alcuni scatti insieme in occasione di un lavoro che le vede entrambe protagonista. Secondo le indiscrezioni si tratterebbe di un progetto al quale starebbero lavorando e che presto sarà reso noto anche ai fan delle Rosmello.

ROSMELLO, REUNION DAYANE MELLO E ROSALINDA CANNAVÒ FA IMPAZZIRE I FAN

Dayane Mello ha potuto ritrovare quell’amicizia nata nella Casa del GF Vip con Rosalinda Cannavò. Un legame che a quanto pare dura nel tempo. Su Twitter, intanto, in queste ore la modella brasiliana ha voluto postare uno scatto bellissimo che la ritrae proprio con la fidanzata di Andrea Zenga, scrivendo: “Grazie per esserci sempre per me! E io sarò sempre con te. Grazie amore, sempre insieme”. Una frase importante che evidenzia il legame indissolubile anche una volta finita l’esperienza televisiva che le ha viste protagoniste di un sentimento che tanto ha fatto emozionare gli spettatori italiani e non solo. Proprio la Mello, di recente, in una intervista aveva spiegato quale fosse il loro rapporto, come riferito da Novella 2000: “Ci sentiamo spesso. Io sono imperfetta: con lei ho sbagliato. Ora lei è fidanzata, innamorata e sono felice. Ma ci tengo a dire che la storia d’amore più importante di questa edizione è stata quella delle Rosmello, la nostra”. Un amore che ha davvero fatto sognare migliaia di fan perchè, come spiegato da Dayane, “Io e Rosalinda eravamo verità piena! Lei è carina, sensibile, ma oggi è solo una mia amica”.

Obrigada por estar sempre ao meu lado! @14Adua e eu estarei sempre contigo. Grazie amore, sempre insieme

📸 Francesco Chiappetta (Grazie❤️) pic.twitter.com/NWkjjgT2ra — Dayane Mello (@daymelloreal) May 30, 2021





