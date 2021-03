Rosolino sulla Titova: “Se mi prepara gli spaghetti? Tasto dolente”/ Ilary provoca…

Massimiliano Rosolino lancia una velata frecciatina alla moglie Natalia Titova in diretta all’Isola dei Famosi 2021. Ancora una volta è Ilary Blasi a stuzzicare il suo inviato con una domanda diretta che svela un simpatico retroscena. La prova ricompensa della quarta puntata ha come premio un abbondante piatto di spaghetti e polpette, “Il tipico pranzo della domenica” dichiara la Blasi. Da qui lo spunto per stuzzicare Rosolino: “Ma la Titova, come la chiami tu, te li prepara spaghetti e polpette a casa?”

La faccia di Massimiliano è abbastanza eloquente, poi le parole fanno il resto. Rosolino infatti replica: “Non tocchiamo questo tasto, altrimenti potrei rovinare un posto romantico! Diciamo così, se avanza qualcosa qui ne approfitto!”

Ilary Blasi punge Rosolino sugli spaghetti: il siparietto all’Isola dei Famosi 2021

Il piatto di spaghetti e polpette è dunque ambito da Massimiliano Rosolino, simpaticamente provocato da Ilary Blasi, ma soprattutto dagli affamati naufraghi che, alla fine della prova ricompensa, danno infatti il via ad una scena esilarante. Polpette e spaghetti vengono ingurgitati ad una velocità esorbitante e scatenano una serie di battute ironiche in studio da parte della conduttrice e dei suoi tre opinionisti, Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi.

