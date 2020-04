Ross McCall, fidanzato Alessandra Mastronardi/ Foto, il rapporto con Storm Santos

Pubblicità

Il volto di Ross McCall non è di certo sconosciuto a chi ama la serie White Collar o chi lo ricorda in Band of Brothers. Gli amanti del gossip invece lo collegheranno subito alla fidanzata Alessandra Mastronardi, con cui ha una relazione dal 2018. La coppia si è mostrata anche in pubblico in occasione della Mostra del Cinema di Venezia l’anno scorso, dopo essersi incontrati grazie al set del film Us. Con dieci anni di differenza, entrambi hanno alle spalle relazioni: Alessandra è stata fidanzata con l’attore Liam McMahon, mentre McCall ha avuto legami con Jennifer Love Hewitt, con cui secondo People si sarebbe dovuto sposare nel 2008. In questi giorni invece si trova in Italia con la Mastronardi, come ci rivela un repost di Storm Santos che l’attore ha condiviso su Instagram. “Il fantastico Ross mi ha chiamato dall’Italia. Questo è un bel momento perchè Ross e io non abbiamo mai lavorato di persona e siamo riusciti a chattare un po’, connetterci senza nemmeno trovarci nello stesso Paese. Essere stato in grado di farlo grazie a questo progetto mi fa sorridere”, scrive Santos, svelando di essere stato un fan di McCall fin dalla sua partecipazione in Band of Brothers, la serie tv della HBO. Il progetto a cui si riferisce il noto fotografo riguarda lo scatto che l’attore ha pubblicato sul proprio profilo, un momento della sua vita quotidiana immortalato da Santos tramite chat. Clicca qui per guardare la foto di Ross McCall.

Ross McCall, fidanzato Alessandra Mastronardi: i due vivono a Londra ma…

La presenza di Ross McCall al fianco della fidanzata Alessandra Mastronardi non può che confermare come l’attrice possa ormai godere di fama internazionale. I due vivono insieme da qualche tempo a Londra, dove lei si era trasferita per stare al fianco del precedente fidanzato, Liam McMahon. Poi ha deciso di rimanere, anche se la loro relazione è finita poco prima che conoscesse McCall. L’ex e l’attuale compagno della Mastronardi però hanno qualcosa in comune: entrambi hanno 10 anni in più rispetto all’attrice. “Ho sempre avuto fidanzati più grandi, sono attratta dagli uomini più maturi”, ha raccontato a Confidenze qualche tempo fa. Oggi, 19 aprile 2020, Alessandra Mastronardi sarà invece ospite di Domenica In. Visto che tutto si svolgerà in collegamento, i fan di entrambi gli attori sperano di poter vedere anche Ross al suo fianco. Dopo tutto i due hanno già fatto la prova passerella, sfilando insieme in diversi Red Carpet. “Viviamo insieme e a casa si mangia italiano”, ha spiegato ancora al settimanale, “dovevo venire a Londra per mettermi a cucinare, a Roma mangiavo sempre dai miei”. All’epoca inoltre l’artista aveva rivelato il suo possibile ritorno in Italia in pianta stabile ma solo in un caso: “Se arriverà un bambino. Preferisco il nostro sistema d’istruzione”.

