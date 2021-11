Ross McCall, fidanzato Alesssandra Mastronardi/ “Matrimonio? Non abbiamo un termine”

Ross McCall è il fidanzato di Alessandra Mastronardi. Un amore nato sul set di un film romantico: si trovavano entrambi a Roma quando è scoppiata la scintilla. Era il 2018 e da allora i due attori fanno coppia fissa nonostante la differenza di età: ben 10 anni di differenza. Ross e Alessandra vivono a Londra e nemmeno il lockdown imposto dalla pandemia da Coronavirus ha minato il loro amore. “Ha insegnato a entrambi a riconoscere l’errore in noi, forse il regalo migliore. Stiamo riuscendo ad amalgamarci e, quindi, siamo più forti” – ha detto l’attrice precisando – “abbiamo avuto alti e bassi, ma questa convivenza forzata si è fantasticamente tramutata a poco a poco nella comunione di due caratteri”.

Tra i due le cose vanno a gonfie vele a tal punto che l’attrice ha parlato seriamente di matrimonio. “Potrebbe accadere all’improvviso, o fra un anno o due: non ci siamo posti un termine. Vorremmo un momento romantico, privato e personale, e uno bello per i famigliari e gli amici” – ha rivelato la Mastronardi che al momento non ha una data ben precisa per le sue nozze.

Ross McCall e Alessandra Mastronardi presto sposi?

Le dichiarazioni di Alessandra Mastronardi su un possibile matrimonio con il fidanzato Ross McCall hanno allarmato i parenti e gli amici. L’attrice, infatti, è dovuta correre ai ripari smentendo di essere già pronta con l’abito bianco sull’altare. “Questa notizia mi ha messo in una condizione scomodissima, coi parenti che pensavano non li avessi invitati. Sono napoletana di origine e da noi non puoi sposarti senza dirlo prima a uno zio di terzo grado. È vero che mi ha chiesto di sposarlo, è vero che gli ho detto di sì, ma non so quando, dipende molto dalla situazione Covid e dal lavoro” – ha dichiarato l’attrice dalla pagine del settimanale F.

Il matrimonio è tra i loro progetti, ma non nell’immediato. Alessandra e Ross si amano e vivono il loro amore giorno dopo giorno. La coppia oltre al matrimonio non esclude anche la possibilità di una famiglia con un bel bebè, ma anche in questo caso l’attrice ha precisato: “quando arriverà ne sarò felice”.



