Ross McDonnell regista morto a 44 anni/ Il corpo ritrovato senza testa e braccia, era scomparso il 4 novembre

Risolto il giallo del corpo senza testa e braccia trovato pochi giorni fa su una spiaggia di New York. Secondo quanto riportato dalla stampa americana, il cadavere è del regista irlandese Ross McDonnell, 44 anni, vincitore di due Emmy e noto per il suo lavoro nel docufilm The Trade. L’epilogo sarebbe arrivato con la tragica conferma dell’identità dopo che l’artista era stato visto per l’ultima volta il 4 novembre scorso a Brooklyn e da allora il suo caso era finito sulle cronache come una misteriosa scomparsa.

L’identificazione sarebbe avvenuta alcuni giorni dopo un servizio di Nbc News sul ritrovamento di un corpo, avvenuto lo scorso 17 novembre, e ieri la famiglia di Ross McDonnell avrebbe annunciato che si tratta di lui. Si parla di un decesso “improvviso” che sarebbe datato 5 novembre, giorno successivo all’ultimo avvistamento del regista, ma non è ancora chiaro cosa lo abbia causato. Nato a Dublino, Ross McDonnell ha lavorato non solo dietro la macchina da presa ma anche come fotografo e ha partecipato a numerosi progetti anche come produttore e direttore della fotografia. Nel 2021 il primo Emmy per The Trade, nel 2002 un altro, il secondo della sua carriera, per la fotografia nel documentario sulla pandemia Covid intolato La prima ondata, diretto da Matthew Heineman.

Ross McDonnell morto a 44 anni, il regista trovato senza testa e senza braccia: le ipotesi

Il giallo della sparizione do Ross McDonnell era iniziato il 5 novembre scorso. Il regista 44enne non aveva fatto ritorno nel suo appartamento di Brooklyn, nel quartiere Bedford-Stuyvesant, dopo un’uscita in bicicletta e risultava essere stato visto per l’ultima volta il giorno precedente. La sua bici sarebbe stata trovata poco dopo nel Queens, bloccata con un lucchetto nell’area di Fort Tilden Beach.

Il 17 novembre, la polizia sarebbe intervenuta per la segnalazione di un corpo decapitato a Breezy Point Beach, sempre nel Queens, e inizialmente alcune indiscrezioni avevano riportato dell’ipotesi che si trattasse proprio del regista 44enne scomparso. Le cause della morte sono al momento ignote e sarà l’autopsia a chiarirle. Al momento, secondo quanto appreso da Nbc News, non sarebbero emersi elementi utili a ipotizzare un’azione violenta. Il caso resta però aperto a ogni pista perché una prima ispezione del medico legale non avrebbe rilevato evidenze di un suicidio. L’ipotesi è che Ross Mc Donnell sia morto annegato, a causa delle forti correnti, dopo essersi tuffato per fare una nuotata.

