Rossana Giove/ Chi è la psichiatra citata da Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip

“Ti posso dare un consiglio? Quando esci da qua dottoressa Rossana Giove, medico in psichiatria”. Sono bastate queste parole di Tommaso Zorzi in diretta al Grande Fratello Vip 2020 per portare tanti a cliccare su Google il nome della dottoressa in questione. Non si tratta di un nome fittizio: la dottoressa Giove esiste. È il direttore sociosanitario dell’Ats Metropolitana, si occupa dei Covid hotel, le strutture create per ospitare le persone positive che non hanno sintomi tali da rendere necessario un ricovero in ospedale, ma che non possono trascorrere la quarantena a casa. Di questo progetto molto importante Rossana Giove ne ha parlato in un’intervista rilasciata pochi giorni fa a Fanpage.

Rossana Giove e il progetto dei ‘Covid hotel’

Proprio in merito alle persone ospitate da queste strutture, Rossana Giove ha dichiarato: “Ci facciamo carico di tutte le loro difficoltà e dei loro bisogni, compresi quelli psicologici. – ha spiegato la dottoressa, per poi aggiungere – Ci sono anche persone fragili, indigenti, o che magari non hanno una famiglia. La nostra equipe di medici, infermieri, assistenti sociali li segue tuto il giorno, anche con l’aiuto dei volontari. All’Astoria per esempio abbiamo l’Opera San Francesco con suor Anna Maria Villa che aiuta soprattutto i più bisognosi, che non possono contare su nessuno all’esterno.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA