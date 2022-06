Rossana, mamma Marialaura De Vitis/ “Non è mai stata una ragazza calcolatrice”

Rossana, la mamma di Maria Laura De Vitis: “la storia con Paolo Brosio…”

Rossana, la mamma Maria Laura De Vitis, difende la figlia finalista de L’Isola dei Famosi 2022. La vincitrice de La Pupa e il Secchione Show è stata spesso criticata per il suo comportamento nei vari programmi televisivi a cui ha partecipato dove si è quasi sempre invaghita di un concorrente. La ex fidanzata di Paolo Brosio è balzata alla fama televisiva proprio per essere la giovanissima compagna del giornalista televisivo. Un amore reale che però è terminato, ma che la madre difende ancora oggi. “Si sono conosciuti in un momento di difficoltà, poi, dal mio punto di vista, si sono supportati e aiutati a vicenda. Ad un certo momento la storia è finita come finiscono tutte le storie, tutti i giorni, ma sono rimasti amici” – ha detto la mamma di Maria Laura.

La De Vitis proprio sulla scia della storia con Paola Brosio è approdata al programma “La Pupa e il Secchione Show” dove ha instaurato un rapporto particolare con Gianmarco Onestini. Anche questa volta Marialaura non ha nascosto di essere interessato al Pupo. La madre ha promosso la scelta della figlia: “Maria Laura e Onestini insieme? Ma ben venga! Loro si sono già conosciuti, tutti e due si ricordavano dove e quando, quindi credo che possa essere un buon segno”.

Da “La Pupa e il Secchione Show” a “L’Isola dei Famosi”. Maria Laura de Vitis poco dopo la vittoria al reality show condotto da Barbara D’Urso su Italia 1 è stata scelta come naufraga in corsa per il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Anche questa volta, nemmeno il tempo di mettere piede sull’isola, che Maria Laura ha puntato Alessandro Iannoni, il figlio di Carmen Di Pietro. Tra i due è scattata una simpatia e anche un bacio, ma il loro flirt è stato ancora una volta oggetto di critiche sui social e non solo. ”

A difendere la figlia fuori dall’Isola è stata la madre Rossana che, ospite di Pomeriggio 5 ha precisato: “Maria Laura non ha mai detto di essere innamorata di Alessandro ma solo di essere interessata a conoscerlo. Calcolatrice? Ma non è così! Alessandro è il ragazzo più giovane, lei è la ragazza più giovane e si è avvicinato a lui per creare un’amicizia, punto”.











