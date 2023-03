Rossana Moretti, chi è la moglie di Lelio Luttazzi/ “È stata una favola”

Rossana Moretti, chi è la moglie di Lelio Luttazzi

Rossana Moretti, vedova di Lelio Luttazzi, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 2 marzo, di Oggi è un altro giorno per ricordare il marito, scomparso l’8 luglio 2010 a 87 anni. Prima di incantare Rossana, Luttazzi era stato sposato con Magda Prendini. Il matrimonio finì nel 1963. Il maestro e Rossana Moretti, giornalista, si sono conosciuti nel 1975 e sposati nel 1979.

Durante un’intervista nel programma “S’è fatta notte” su Rai 1, Rossana ha raccontato il loro primo incontro: “Io lavoravo a Il Giornale, ci siamo conosciuti a casa di un’amica giornalista, io ero molto più giovane di lui ma abbiamo deciso che saremmo stati insieme e lo siamo stati per 36 anni, ci siamo sposati ed è stata una favola. Il nostro amore nacque un po’ per caso a questa cena da una mia collega, molto semplicemente devo dire”.

Rossanna Luttazzi: l’addio al marito Lelio

Pochi giorni dopo la morte del marito, la moglie Rossana Moretti ha disperso nel mare del golfo di Trieste le ceneri di Lelio Luttazzi: “Per me, lui è ancora qui. Non riesco a rassegnarmi e mi capita di cercarlo ancora per casa. La sua morte è una perdita enorme per me, ma ci sono tante cose che almeno mi danno un po’ di serenità. Tra queste anche il fatto di guardare il mare e sapere che Lelio è con me”, ha detto la donna, intervistata da Il Piccolo. Appena morto Luttazzi, la moglie ha avviato una Fondazione con il suo nome “che oggi, attraverso il premio intitolato a mio marito, cerca di far emergere giovani musicisti. E questo impegno faticoso mi fa portare avanti la sua grandezza”, ha spiegato all’Ansa.

