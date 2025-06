Tutto su Rossana Redondo, moglie di Andrea Griminelli

Bellissima e con un profilo Instagram molto attivo, Rossana Redondo condivide sui social le foto della sua splendida famiglia formata con il flautista Andrea Griminelli con cui ha avuto due figlie. Originaria della Colombia, ha vissuto per diversi anni a Milano dove ha lavorato come modella grazie ad una bellezza naturale che è visibile a tutti. L’incontro con Andrea Griminelli, però, ha cambiato per sempre la sua vita: per vivere la sua storia d’amore con il famoso flautista, Rossana Redondo ha lasciato Milano per trasferirsi a Reggio dove attualmente vive anche con le sue figlie chele assomigliano tanto.

La moglie di Andrea Griminelli che si dedica prevalentemente alla famiglia, ha lavorato nel mondo dello spettacolo: durante gli anni vissuti a Madrid, infatti, ha condotto Latino, format Latino, in onda su Telemadrid

Rossana Redondo e Andrea Griminelli: un amore globale

Innamorati e felici, Rossana Redondo e Andrea Griminelli sono uniti non solo dall’amore che li ha portati a formare una famiglia, ma anche dalla passione per i viaggi. Tra le tante foto pubblicate sul profilo Instagram della moglie del flautista, infatti, sono tante le foto scattate in giro per il mondo. “Guardando indietro mi rendo conto che insieme abbiamo girato il mondo intero… Che benedizione”, si legge nella didascalia sotto una delle tante foto dei loro viaggi.

Non mancano, poi, le dediche d’amore come quella fatta nel 2023 in occasione del compleanno di lui: “Buon compleanno amore mio, che questo e tutti i giorni siano pieni di felicità. Sofi, Ale ed io non possiamo essere più fortunate, averti è il dono più grande che Dio ci ha fatto. Ti amiamo e speriamo che Dio ci conceda molti altri anni insieme”, si lege.