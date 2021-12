Rossana Redondo, moglie Andrea Griminelli/ Il suo impegno nella beneficenza

Andrea Griminelli è uno dei flautisti più apprezzati al mondo, originario di Correggio (città che ha dato i natali anche a Luciano Ligabue). Non a caso, nel corso della sua carriera ha avuto la possibilità di lavorare con diversi artisti importanti, tra cui spiccano Luciano Pavarotti, Sting e Zucchero, oltre ad Andrea Bocelli.

Come molti suoi colleghi è particolarmente riservato e preferisce che si parli di lui soprattutto per i risultati professionali. Molto spesso ama esibirsi anche in Sud America, zona di cui è originaria la moglie Rossana Redondo, nata in Colombia.

Chi è Rossana Redondo: la moglie di Andrea Gruminelli

Ormai da tempo Andrea Griminelli ha trovato la serenità sentimentale al fianco di Rossana Redondo, che è anche la mamma delle sue due figlie, Sofia e Alessia. La donna è originaria di La Guajira, in Colombia, ma ha vissuto anche a Milano, oltre che in Germania, Messico e Spagna per la sua carriera di modella.

Successivamente è diventata imprenditrice e ha ideato un brand di abbigliamento, chiamato SolAzul Handmade, ideato per promuovere la manifattura tessile nel suo Paese di origine. Nel tempo libero la signora Griminelli ama dedicarsi a chi è meno fortunato e ha così fondato un’associazione benefica denominata Sol Azul: “L’iniziativa nasce piena di sogni e speranze, oltre che progetti a lungo termine. Tra questi, c’è l’idea di costruire una scuola in cui i bambini ricevano una buona educazione, cibo e servizi sanitari, dove imparino una professionalità che permetta loro di sopravvivere in modo degno” – aveva raccontato lei a ‘Il Resto del Carlino’.

