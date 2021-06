Rossana Redondo, moglie di Andrea Griminelli/ Il primo incontro in Colombia, poi…

Rossana Redondo è la moglie di Andrea Griminelli. Donna molto riservata che non ama stare sotto i riflettori, Rossana vive col compagno, famosissimo flautista nato a Correggio nel 1959, a Reggio ma lei non è di origine italiana. È nata infatti a La Guajira, in Colombia, ma è arrivata in Italia dove ha iniziato a lavorare come modella. Ha vissuto per un po’ a Milano, per poi spostarsi all’estero. Così è voltata in Messico, poi in Germania e in Spagna. A Madrid, in particolare, ha lavorato come conduttrice di un format latino. L’amore però l’ha portata in Emilia-Romagna. Tuttavia ha conosciuto Griminelli proprio nella sua terra d’origine, la Colombia. Un amore, quello poi nato tra i due, che li ha portati in poco tempo al matrimonio. Ricordiamo che Rossana Redondo è anche un’imprenditrice: la donna ha fondato il brand SolAzul Handmade. Si dedica molto anche all’aspetto benefico: Rossana ha infatti dato vita con grande determinazione all’associazione “Sol Azul”.

