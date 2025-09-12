Rossano Laurini è lo storico compagno di Vanessa Incontrada ed i due sono apparsi negli anni davvero molto legati. Una storia da mille vicissitudini

Rossano Laurini è lo storico compagno della nota conduttrice e showgirl Vanessa Incontrada, artista che presenzierà ai Tim Music Awards, evento in onda venerdi 12 Settembre 2025. La storia tra Rossano e Vanessa ha vissuto particolari intrecci e fin dall’inizio ha fatto molto discutere ma parliamo di un amore molto profondo. Andiamo a vedere chi è Rossano Laurini.

Non si conosce la data e il luogo di nascita di Rossano, molto riservato e conosciamo davvero poche cose, spesso solo mediante i post pubblicati su Instagram. L’uomo ha una grande passione per i tatuaggi ma è il modo in cui ha conosciuto Vanessa a far discutere e negli anni ci sono state davvero molte polemiche a riguardo.

Vanessa era fidanzata con Andrea Palmieri mentre Rossano era sposato da 12 anni con la sorella di Andrea, Chiara. Nel 2007 l’attrice lascia le scene per un periodo ed inizia a lavorare al Baluba Club di Follonica, locale che dirige proprio Rossano. E qui i due si innamorano ed iniziano una storia sorprendente e discutibile. Rossano divorzia da Chiara mentre Vanessa si allontana dall’ormai ex fidanzato.

Rossano Laurini e il ritorno di fiamma con Vanessa Incontrada: ecco cosa è successo

L’amore tra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada diventa travolgente negli anni ed i due hanno anche un figlio, nel 2008 nasce il loro primo figlio Isal. Intanto i rapporti con la famiglia Palmieri sono deteriorati e solo Rossano conserva buoni rapporti per la figlia Diletta, sua prima figlia nata dall’amore con Chiara.

Chiara Palmieri in un’intervista di qualche anno fa ha aspramente criticato Vanessa raccontando dei rapporti tesi e svelando: “Con tutto il rispetto e senza creare polemiche inutili dico solo che se ci tieni ad un’amica e ti innamori di suo marito ti allontani da lui e non da lei”. Nel 2022 Vanessa vive una grande crisi con Rossano ed i due sembrano chiudere i loro rapporti.

Il loro amore è tornato in auge però quest’anno e Vanessa ha raccontato senza remore: “Dopo due anni di separazione io e Rossano Laurini ci siamo rinnamorati, lui è il migliore amico, il mio amante ed il mio pilastro” ha raccontato la donna a Vanity Fair ed i due ora sono al momento più legati che mai.