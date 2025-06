Dopo una lunga crisi, Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini si sono ritrovati e hanno deciso di tornare ad amarsi. Una storia importante la loro che ha portato ad una rottura sofferta da parte di entrambi ma fortunatamente il loro amore ha vinto e i due sono tornati a condividere la loro vita dopo due anni lontani, nei quali entrambi hanno avuto modo di riflettere sulle rispettive azioni e di chiarire le loro posizioni, tornando ad amarsi. La storia tra Rossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada è cominciata tantissimi anni fa e ha portato anche alla nascita di un figlio, Isal.

Vanessa Incontrada ha parlato della rottura con Rossano Laurini in un’intervista a Verissimo, nella quale ha spiegato che nonostante il ritorno di fiamma non sia una cosa comune, a loro è successo. E questo ha portato una nuova intimità tra loro, “che forse avevamo perso da anni”, come raccontato. I due sono entrati in crisi nel 2020, durante il Covid: un momento storico particolare per tutti che ha minato anche la loro complicità, fortunatamente poi ritrovata. La storia sembrava ormai finita da tempo, dopo i due anni lontani, quando i due si sono “rinnamorati”.

Rossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada: “Il mio pilastro”

Vanessa Incontrata e il compagno Rossano Laurini sono molto complici. Come ha spiegato l’attrice, il compagno è il suo “pilastro”, e proprio per questo il loro amore è ripartito. Ora sono diversi anni che la loro storia è ricominciata e tutto sembra andare per il verso giusto tra il compagno di Vanessa Incontrada e l’attrice stessa: lui, nella vita, fa il direttore artistico e proprio grazie al loro lavoro si sono conosciuti e poi con il tempo innamorati e costruito la famiglia. I due sono tornati ad essere una famiglia felice insieme al loro Isal, il bambino profondamente desiderato.