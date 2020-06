Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada/ Lei: “Ho trovato un uomo speciale”

Rossano Laurini è il compagno di Vanessa Incontrada, l’attrice e conduttrice televisiva. 13 anni d’amore e un figlio per la coppia il cui amore inizialmente ha fatto discutere visto che Laurini è stato sposato per diversi anni con Chiara Palmieri, la sorella di Andrea Palmieri ex compagno della Incontrada. La loro storia, infatti, ha avuto un inizio davvero turbolento, ma a distanza di anni i sentimenti di Vanessa e Rossano hanno avuto la meglio sulle malelingue visto che la coppia è piaciuto innamorata che mai. E’ l’estate del 2007 quando il mondo del gossip parla della crisi tra Vanessa e il compagno Andrea; proprio quell’estate l’attrice era volata in Spagna per lavorare come barista presso uno dei locali gestiti da Laurini che professione è un direttore artistico di diversi locali. Proprio in Spagna è scattato qualcosa tra i due: un amore che solo un anno dopo ha regalato ad entrambi la grande gioia di diventare genitori visto che nel 2008 è nato Isal. In realtà l’uomo è già padre di Diletta, la figlia nata dal matrimonio con Chiara Palmieri.

Rossano Laurini figli: Diletta e Isal

Non solo il compagno di Vanessa Incontrada, visto che Rossano Laurini è anche il direttore artistico di diversi locali e padre di due figli: Diletta nata dal primo matrimonio e Isal nato dall’amore per l’attrice di “Non dirlo al mio capo”. Proprio la Incontrada durante una delle puntate dello show “20 anni che siamo italiani” ha voluto dedicare un lungo messaggio alla sua amata famiglia considerata il suo porco sicuro. “Alla fine ho trovato un uomo molto speciale – ha detto la Incontrada parlando del compagno – “mio marito, che mi ha detto di sorridere per i miei difetti. Ed è vero. Si è preso il pacchetto intero, pregi e difetti e io con lui”. Una dedica davvero commovente che ha emozionato tutto il pubblico di Raiuno. Sul finale la Incontrada ha sottolineato: “senza di loro non sarei nulla e voglio salutarli. Un bacio a mio figlio, a mio marito, a sua figlia”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA