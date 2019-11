Rossano Laurini compagno Vanessa Incontrada/ Lei indossa sua camicia: lo scatto è osé

CHI È ROSSANO LAURINI?

Rossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada (che questo pomeriggio sarà ospite di Mara Venier a “Domenica In” per presentare il nuovo show che condurrà su Rai 1 in coppia con Gigi D’Alessio) è l’uomo a cui l’attrice e conduttrice televisiva nata a Barcellona è legata sentimentalmente da oltre dieci anni e da cui ha avuto anche un figlio, ovvero il piccolo Isal. I due, come è noto, non sono mai convolati a giuste nozze e tuttavia la loro unione pare ancora molto solida anche perché forse nata su basi fragili, quelle stesse “basi” che sono costate sia alla Incontrada che all’imprenditore toscano molte critiche. Prima di conoscersi, infatti, erano entrambi impegnati sentimentalmente ma il classico colpo di fulmine ha scombinato i loro piani: quando Rossano era gestore di un discoteca in quel di Follonica, infatti, la conduttrice televisiva stava con Andrea Palmieri, fratello di quella Chiara che era invece la compagna di Laurini. Dopo che le due relazioni sono naufragate, Vanessa e Rossano hanno ufficializzato la loro unione ma per molto tempo i due sono stati tacciati di aver rubato a ciascuno dei Palmieri la sua metà. E proprio per via di Laurini il rapporto tra Vanessa e Chiara è terminato, con quest’ultima che, pur senza far polemiche, ha avuto modo di stigmatizzare il comportamento della Incontrada, criticandola per non essersi allontanata per tempo dal suo compagno e perdendo così invece la sua di amicizia.

ROSSANO LAURINI, LETTORE SPECIALE CON ISAL DEL LIBRO DI VANESSA

Ad ogni modo oggi, e dopo la nascita di Isal nel 2008, oggi Rossano Laurini e Vanessa Incontrada sono una delle coppie più solide dello showbiz nostrano e, come tante altre, dimostrano che si può fare un uso tutto sommato intelligente e nemmeno troppo ostentato dei social. La coppia infatti non perde occasione, non solo nelle ricorrenze e compleanni, di farsi dichiarazioni d’amor attraverso l’amato Instagram e spesso nei loro siparietti compare pure il loro figlio 11enne come in un video pubblicato online circa un mesetto fa e che era legato alla imminente pubblicazione de “Le bugie uccidono”, il secondo libro di Vanessa Incontrada anche se questa volta scritto a quattro mani con Alicia Soler Noguera, ovvero sua madre. Tutti e tre sistemati comodamente in divano con una copia del libro, Rossano e Isal prendevano bonariamente in giro Vanessa. “Ohh che bella lettura: io ho quasi finito, sono alla quindicesima pagina” dice lui, con la Incontrada che replica che gliene mancano oltre cento di pagine e lui che ribatte “Eh ma è lavoro questo!”, prima che Isal intervenga dicendo che lui invece ha già scavallato già il fatidico muro delle prime cento pagine, a differenza del papà e ironizzando sul titolo del libro, ovvero che “le bugie uccidono”.

LA SUA CAMICIA SPOPOLA SUI SOCIAL: ECCO PERCHE’…

Rossano Laurini è peraltro stato tirato in ballo da molti siti di gossip e non solo negli ultimi giorni per via di uno scatto tanto affascinante quanto allo stesso tempo provocante della sua Vanessa Incontrada. La 41enne infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui, inginocchiata a letto con addosso solo degli slip e una camicia da uomo, ha accompagnato il post con questa didascalia: “La camicia è sua”. Facile capire a chi fosse rivolto quel riferimento e che, come accennato, non rappresenta altro che l’ennesima dichiarazione d’amore della conduttrice all’uomo che oramai sta con lei dal lontano 2007 e che l’anno successivo l’ha resa madre di Isal. Un doppio messaggio nello scatto di Vanessa che peraltro è diventato virale attirando pure il commento illustre e affascinato di Massimo Boldi: se da una parte c’è la provocazione e il voler mettere in risalto le sue forme con una camicia prettamente maschile, dall’altro c’è anche la volontà di mostrarsi senza oramai pensare più ai tanti odiatori da tastiera che in più di un’occasione hanno mostrato di non gradire l’aumento di peso della compagna di Laurini, a cui la foto è idealmente invece dedicata, come in precedenza in un tenero post in cui gli faceva gli auguri di compleanno.





