Rossano Laurini, compagno Vanessa Incontrada/ Lei: “la storia non sarà mai finita”

Rossano Laurini è il compagno di Vanessa Incontrada. La coppia sta vivendo un momento di crisi, anche se l’attrice dalle pagine del settimanale Oggi ha chiarito cosa prova per l’uomo che le ha cambiato la vita e che le ha regalato la grande gioia di diventare mamma. “Con Rossano è un momento di grande riflessione. Ma con lui non si alzerà mai un muro, la nostra storia non sarà mai finita. Abbiamo un figlio, siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente. La “fine” non ci sarà. Poi se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo un altro modo per volerci bene. Ma non ci penso, non vivo nel futuro” – ha sottolineato a gran voce la conduttrice ed attrice di successo.

Proprio parlando di amore e sentimenti, la Incontrada si è sbottonata raccontando: “la costanza nei sentimenti non è un pregio se è un limite. Ci sto male, mi sfinisco da sola. Mi tormento, mi faccio mille domande, sto lì a chiedermi dove ho sbagliato, dando per scontato che la colpa sia mia. Faccio fatica a dare a me stessa l’amore che do agli altri. Ma credo sia conseguenza del non aver avuto mio papà da adolescente: c’è sempre una sensazione di abbandono e la tendenza a colpevolizzarmi. E poi non sempre dall’altra parte hai persone come te, c’è chi ha bisogno di troncare, se le cose non vanno. Se finisce un amore ci si può rinnamorare, ok, è la vita. Ma come si può accettare che chi ami non ti voglia proprio più nella sua vita?”.

“Mai aver paura di difendere la propria libertà e quella degli altri, se sono in pericolo o negate. Io ho imparato a farlo da grande”. Con queste parole Vanessa Incontrada ha rotto il silenzio parlando della crisi che sta vivendo con il compagno di vita Rossano Laurini.

“Tra noi non si alzerà un muro, non ci sarà una fine” – ha precisato l’attrice che da ragazzina ha dovuto affrontare la separazione dei genitori. Proprio ricordando quel momento difficile della sua vita ha detto dalle pagine del settimanale Oggi ha detto: “tra i miei fu una separazione difficile. Fra me e Rossano c’è invece un rapporto così sereno che nostro figlio lo è altrettanto. Siamo e saremo sempre una famiglia. Oggi con mio padre ho un legame bellissimo, è venuto a vivere a Follonica per recuperare il tempo perso e stare con Isal. Con gli anni ho compreso cosa accadde tra lui e mia mamma, e ho perdonato. Perdonare è una delle cose che ho imparato”.

