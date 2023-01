Rossano Laurini compagno Vanessa Incontrada/ Sulla crisi: “Saremo sempre legati ma..”

ROSSANO LAURINI, CHI E’ IL COMPAGNO DI VANESSA INCONTRADA

Chi è Rossano Laurini, lo storico compagno di Vanessa Incontrada? Questo pomeriggio la 42enne spagnola naturalizzata italiana sarà uno degli ospiti di punta della puntata inaugurale del 2023 di “Verissimo”: l’attrice e conduttrice televisiva sarà infatti in studio assieme a Francesco Arca e Sergio Muniz per presentare la seconda stagione della fiction “Fosca Innocenti” e con l’occasione probabilmente si tornerà pure a parlare della sua vita privata della e di quella relazione sentimentale che oramai va avanti da più di 15 anni. Ma cosa sappiamo della storia d’amore tra la Incontrada e Laurini?

Come è noto, Rossano Laurini è dal lontano 2007 il compagno di Vanessa Incontrada: nel mondo dello showbiz la loro liaison è oggi una delle più longeve in termini di durata (nonostante alcuni fisiologici alti e bassi) se si pensa anche che la coppia non sarebbe mai convolata a giuste nozze. Imprenditore attivo nel mondo dei locali del divertimento e direttore artistico, probabilmente il destino di Laurini era legato a quello dell’attuale compagna: infatti prima dell’inizio della loro storia, l’uomo era sposato con Chiara Palmieri (che l’aveva pure reso padre della loro figlia Diletta), ovvero la sorella di quell’Andrea Palmieri che aveva avuto una lunga relazione proprio con l’attrice originaria di Barcellona. Poi, ecco il colpo di fulmine e pare che galeotta fu una discoteca di Follonica…

VANESSA INCONTRADA: “CRISI CON ROSSANO? TRA NOI C’E’ SERENO: E SE MAI…”

In realtà questo intreccio amoroso è stato per tanto tempo oggetto di polemiche tanto che la Incontrada ha dovuto più volte ribadire come lei non abbia rubato il marito a Chiara Palmieri: “Io sono semplicemente arrivata nel momento in cui tra di loro si era già sgretolato tutto” ha spiegato, chiarendo che l’amore non si ruba. Non a caso a solo un anno dall’inizio della loro relazione è arrivato anche il primo bebè, Isal, e negli anni non sono mancate le dichiarazioni d’amore da parte dell’interessata verso l’uomo che le è stato vicino nei momenti difficili: e tra di loro non sono mancate pure delle crisi, a detta della stessa attrice che, in una intervista concessa a ‘Vanity Fair’ aveva ammesso come “la riflessione mi aiuta a capire quello che è stato e cosa voglio dal mio futuro” e lasciando un punto interrogativo su dove l’avrebbe portata questa pausa.

Insomma, nessun velo a nascondere la crisi tra di loro ma l’ammissione da parte della Incontrada che con Rossano Laurini, dopo tanti anni assieme, “non si alzerà mai un muro” anche perché a unirli non c’è solo il figlio Isal ma anche per tutto ciò che hanno condiviso. “Siamo e saremo legati a vita perché avremo sempre un presente” aveva spiegato al magazine ‘Oggi’: la domanda che molti si pongono è se la coppia stia ancora assieme anche se le sue parole (“Se un giorno subentrerà un’altra persona, troveremo altri modi per volerci bene…”) lasciano spazio a varie interpretazioni. Al momento non ci sono grandi novità, al di là dei soliti pettegolezzi del gossip, ma quella che non è in discussione è la serenità che regna in casa loro: “Tra i miei genitori ci fu una separazione difficile, invece fra me e Rossano c’è un rapporto così sereno tanto che nostro figlio lo è altrettanto… E saremo sempre una famiglia”.











