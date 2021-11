Rossano Laurini e Isal, marito e figlio Vanessa Incontrada/ “Non ho rubato nessuno…”

Rossano Laurini e Isal, sono marito e figlio di Vanessa Incontrada, la popolare attrice e conduttrice televisiva. Tutto è nato per uno strano scherzo del destino tra i due che, quando si sono conosciuti, erano impegnati in altre relazioni. Vanessa e Rossano si incontrarono per caso in una delle discoteche di proprietà dell’imprenditore: lei aveva 28 anni, mentre lui 36. Fin qui nulla di strano, se non fosse che entrambi erano felicemente impegnati con altre persone. Rossano, infatti, era sposato con Chiara Palmieri, una carissima amica della Incontrada che frequenta il fratello.

Tra Vanessa e Rossano scattò un vero e proprio colpo di fulmine, ma l’imprenditore decise di continuare il suo matrimonio con Chiara Palmieri, resistendo per lunghi 12 anni. Dal loro amore nacque anche una figlia, di nome Diletta. Qualche anno dopo, il matrimonio cominciò ad entrare in crisi, con Rossano che capì di provare un sentimento per Vanessa Incontrada. Tra i due nacque una relazione che spinse la ex modella spagnola a troncare per ovvi motivi l’amicizia con Chiara Palmieri.

Vanessa Incontrada: “Rossano Laurini? Non ho rubato nessuno”

“Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo – ha raccontato Chiara Palmieri sulla storia nata tra Vanessa Incontrada e l’ex marito Rossano Laurini -. Si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei!”.

La storia tra Vanessa Incontrada e Rossano Laurini finisce su tutti i magazine di gossip, con l’attrice accusata di aver rubato il marito alla sua migliore amica. In realtà, la Incontrada si è sempre difesa raccontando la sua versione: “Sono arrivata nel momento in cui si era già sgretolato tutto… Non ho rubato nessuno. Quando succedono queste cose, c’è già una frattura. L’amore non si ruba”. Dal loro amore è nato Isal, il secondo figlio dell’attrice e conduttrice nato proprio dall’amore con il produttore. Un figlio tanto voluto e che ha uno splendido rapporto sia con la mamma che con il papà, come ha raccontato in diverse occasioni l’attrice italo-spagnola.

