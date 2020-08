Rossano Laurini, fidanzato Vanessa Incontrada/ Un amore tormentato

Fra Rossano Laurini e Vanessa Incontrada c’è sempre stata una relazione più che tormentata. Fin dal loro primo incontro: erano entrambi impegnati e in particolare il compagno dell’attrice era sposato con Chiara Palmieri, ovvero con la sorella del fidanzato che Vanessa aveva all’epoca, Andrea Palmieri, fra critiche e frecciatine, i due hanno dato alla luce il loro primogenito Isal. Fra Rossano e la Incontrada è scattato subito il colpo di fulmine e da quanto ne sappiamo gli incontri sono iniziati in quel di Follonica, presso una delle discoteche gestite da lui. “Lei ha semplicemente detto che le dispiaceva tanto per quello che era successo”, ha detto la Palmieri tempo fa, come riferisce DiLei, “si era allontanata da me. Con tutto il rispetto e senza creare inutili polemiche, dico solo che, se veramente ci tieni a un’amica, quando ti accorgi di esserti innamorata di suo marito ti allontani da lui, non da lei”. La Incontrada però ha dato una versione diversa di quanto accaduto con Laurini: il loro rapporto sarebbe iniziato quando il matrimonio con la Palmieri si stava già arenando. “Non ho rubato nessuno”, ha detto in passato al settimanale Amica, “quando succedono queste cose c’è già una frattura. L’amore non si ruba”.

Rossano Laurini, fidanzato Vanessa Incontrada: cosa fa sui social?

Rossano Laurini è attivo sui social al pari della compagna Vanessa Incontrada. I suoi contenuti ovviamente sono molto diversi, ma è facile trovare il suo profilo Instagram piuttosto aggiornato. In una delle ultime foto lo vediamo al mare per due settimane di vacanze che non avrebbe mai voluto terminare. Come di consuetudine, Laurini pubblica scatti e pensieri che lasciano il punto interrogativo ai fan. “È stato bello“, scrive infatti in uno degli ultimi post, spingendo i followers a chiedersi se parlasse del mare o di qualcos’altro. “Quanti messaggi con doppio significato“, scrive infatti un’ammiratrice. Clicca qui per guardare la foto di Rossano Laurini e leggere i commenti. Oggi, giovedì 6 agosto 2020, sarà invece Vanessa Incontrada protagonista di Zelig, in onda su Canale 5, in prima serata. Difficile trovare la coppia insieme sui social: l’ultimo scatto lo ha pubblicato la conduttrice e attrice in occasione della scorsa Pasqua. Laurini invece preferisce immortalarsi da solo o con le sue due gioie: la figlia Diletta, nata dal suo passato matrimonio con Chiara Palmieri, e il piccolo Isal, nato dalla sua relazione con la Incontrada.

Foto, “è stato bello”

Visualizza questo post su Instagram È stato bello ❤️ Un post condiviso da Rossano Laurini (@laurinirossano) in data: 2 Ago 2020 alle ore 6:23 PDT





© RIPRODUZIONE RISERVATA