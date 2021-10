Rossano Rubicondi come è morto: un melanoma?/ Ultime notizie, tweet di Simona Ventura

La notizia della morte di Rossano Rubicondi ha gelato il popolo del web che ora si chiede quali siano le cause della morte dell’ex marito di Ivana Trump a soli 49 anni. È Roberto Alessi il primo a svelare che la presunta causa della morte (non ne da ancora la certezza piena) è un cancro alla pelle, un melanoma. Se il primo saluto è arrivato da Simona Ventura, che condusse l’edizione dell’Isola dei Famosi che lo vide grande protagonista, nell’ultima ora il nome di Rossano è balzato in trend su Twitter per le migliaia di messaggi di dolore, cordoglio e stupore sorti dalla notizia della sua morte.

Tanti sono i volti dello spettacolo che hanno dato un ultimo saluto a Rubicondi: da Elisabetta Gregoraci allo stesso Roberto Alessi con un lungo articolo in cui ricorda l’amico. (Aggiornamento di Anna Montesano)

ROSSANO RUBICONDI È MORTO: L’ADDIO DI SIMONA VENTURA

Rossano Rubicondi è morto oggi, 29 ottobre 2021 a Milano. 49 anni, Rossano Rubicondi era personaggio tv ed ex modello, nonché ex marito di Ivana Trump. Lo ha annunciato Simona Ventura su Twitter con una fotografia insieme a lui: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio Rip“, ha scritto la conduttrice nel tweet.

Rossano Rubicondi era stato il quarto marito della miliardaria americana Ivana Trump. Aveva iniziato la sua carriera come modello e poi, dopo il matrimonio con la ex moglie di Donald Trump era tornato in Italia per partecipare nel 2008 a L’Isola dei Famosi, reality show condotto proprio da Simona Ventura.

ROSSANO RUBICONDI MORTO: LA SUA CARRIERA IN TV

Non sono ancora note le cause della scomparsa di Rossano Rubicondi, morto oggi 29 ottobre a Milano all’età di 49 anni. L’annuncio è stato dato su Twitter da Simona Ventura. Oltre a L’Isola dei Famosi, dove i due si erano conosciuti nella veste di partecipante e conduttrice, Rubicondi aveva partecipato al reality show anche da inviato nel 2010 per poi tornarci da concorrente due anni dopo.

Nel 2018 Rossano Rubicondi aveva partecipato al programma del sabato sera di Rai 1 Ballando con le stelle, come ballerino per una notte insieme proprio a sua moglie, Ivana Trump. Tra gli altri programmi a cui partecipò, Cupido nel 2009 e Sfilata d’amore e moda nel 2011.

Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP 🌹#rossanorubicondi pic.twitter.com/O3NF6V6dee — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 29, 2021





