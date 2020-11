ROSSANO RUBICONDI/ Con Ivana Trump è “davvero” finita? Lei: “La distanza…”

Ci sarà anche Rossano Rubicondi tra gli ospiti di Barbara D’Urso a “Live-Non è la D’Urso” in onda oggi, domenica 8 novembre, su Canale 5. L’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi” presenzierà nel talk accanto a Ivana Trump, sua ex moglie. Sebbene i due, convolati a nozze nel 2008, siano rimasti sposati soltanto per un anno, il legame che li unisce è da sempre ben più solido di quanto un anello al dito possa testimoniare. Forse ne è la prova lampante il ritorno di fiamma che interessò da vicino i due nel 2019, quando i rotocalchi italiani e americani manifestarono di non aver perso interesse per le avventure amorose dell’imprenditrice ed ex modella ceca, già compagna dell’attuale inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. Proprio delle Elezioni Usa vinte da Joe Biden si dovrebbe parlare in studio, ma è facile ipotizzare che con Barbara D’Urso gli argomenti toccati saranno anche altri…

ROSSANO RUBICONDI, CON IVANA TRUMP E’ DAVVERO FINITA?

Intervistata qualche tempo fa a Page Six, sulla seconda – e forse definitiva – rottura con Rossano Rubicondi, fu Ivana Trump in persona a spiegare: “La relazione ha fatto il suo corso. Rossano trascorre molto tempo in Italia e io molto tempo a New York, Miami e Saint-Tropez, e deve lavorare. Una relazione a lunga distanza non funziona davvero. Ci siamo divertiti e siamo amici. La rottura è stata amichevole“. Insomma, una conferma ulteriore che al di là dei loro alti e bassi, Ivana Trump e Rossano Rubicondi rappresentano vicendevolmente un insostituibile punto di riferimento, indipendentemente dallo stato della loro relazione e dalle reciproche relazioni. A Barbara D’Urso, amica di entrambi, il compito di riuscire a capire a che punto è – al momento – il loro rapporto al di là delle dichiarazioni di facciata. La conduttrice riuscirà a fare uno scoop?



