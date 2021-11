Rossano Rubicondi e il tumore/ “Diceva che aveva solo un neo, non ha fatto la chemio”

Continua ad essere al centro dei servizi di Pomeriggio 5 la tragica morte di Rossano Rubicondi, personaggio dello spettacolo morto, ricordiamo, a soli 49 anni. Barbara D’Urso ha intervistato un amico dell’ex marito di Ivana Trump, leggasi Michele, che ha svelato: “Noi non sapevamo della malattia di Rossano – mi aveva detto che che aveva un neo e che doveva fare una piccola operazione; sarebbe andato da un amico in un posto e che glielo avrebbero bruciato. Bho non so – ha proseguito Michele – sembrava una cosa normale da come ne parlava lui”.

L’uomo ha raccontato anche l’ultimo contatto avuto con Rossano Rubicondi, risalente a pochi giorni prima della morte: “L’ultima volta che l’ho sentito è stato il 18 di ottobre, mi aveva mandato un messaggio vocale, diceva che era l’ultima ‘bomba’, e che finito quello si sarebbe dedicato a se stesso per una settimana, quella fu l’ultima parola che disse”. L’amico ha concluso: “Lui voleva davvero vivere, ce l’ho qua il messaggio vocale”. Pomeriggio Cinque ha intervistato anche Massimo Gargia, amico di Ivana Trump, che ha svelato come il rapporto fra Rubicondi e l’ex moglie fosse ancora molto intimo: “Conosco della sua malattia solo quello che mi aveva detto Ivana, erano due anni che non avevo più rapporti con lui, c’era stato il covid, sapevo che lui era a New York, se fossi stato a New York forse l’avrei rivisto”.

ROSSANO RUBICONDI: GLI AMICI MICHELE E MASSIMO INTERVISTATI DA POMERIGGIO CINQUE

Poi ha spiegato: “Ivana mi disse che lui aveva questo gravissimo tumore al fegato e che non voleva fare la chemio. Rossano Rubicondi non era affatto solo – ci ha tenuto a precisare – Ivana mi ha raccontato che tutti i giorni facevano colazione assieme, a volte gli portava la prima colazione, a volte la cena, si vedevano tutti i giorni”. Quindi Massimo Gargia ha ribadito: “Ivana non l’ha mai abbandonato, assolutamente, l’ha sempre aiutato malgrado tutti i litigi fra di loro, era una coppia molto difficile, con alti e bassi. Ivana Trump – ha concluso – mi ha detto che Rossano Rubicondi non voleva fare la chemio. Faceva delle cure complementari e differenti, forse è stata una di queste cure a provocare questo blocco dei polmoni, questa embolia”.

