Rossano Rubicondi, ex marito Ivana Trump, com’è morto/ Melanoma, pochi sapevano che..

Rossano Rubicondi è stato il marito di Ivana Trump, la compagna dell’ex presidente Usa che ne ha annunciato la scomparsa nelle scorse. La donna, in passato, aveva avuto una storia d’amore con l’attore e modello 49enne italiano, stroncato prematuramente da un melanoma. I due si erano sposati nel 2008, per un breve periodo, dopo una relazione di sei anni. A segnare le sorti del matrimonio la differenza d’età ma anche le pressioni dei figli di Trump. Rossano è morto a causa di una grave malattia, di cui pochi erano a conoscenza. L’attore aveva un melanoma e la triste notizia della sua morte fu comunicata dall’amico Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, con una lettera sul portale del giornale.

Rossano Rubicondi, la malattia lo aveva devastato

Rossano Rubicondi era un volto piuttosto noto in Italia. Chi lo ha assistito negli ultimi mesi ha raccontato che era molto cambiato e che non era in gran forma. Alcuni personaggi del mondo dello spettacolo, ad esempio, come Vladimir Luxuria, si erano spinti a dire che forse Rossano aveva sottovalutato la malattia. La sua carriera era cominciata piuttosto presto, aveva lavorato come modello e poi aveva accresciuto la sua popolarità al fianco Ivana Trump, della quale era di 23 anni più giovane.

