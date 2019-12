ROSSANO RUBICONDI EX MARITO IVANA TRUMP/ “La separazione è stata amichevole”

Rossano Rubicondi è uno degli ospiti più attesi della nuova puntata di “Live – Non è la D’Urso“, il talk show condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Questa settimana in studio ci sarà l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi in compagnia della ex moglie e compagna Ivana Trump con cui racconterà alcuni retroscena sulla loro vita privata e sulla loro relazione giunta al capolinea. Dopo un matrimonio e una serie di tira e molla, l’ex modello e la ex moglie del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump hanno deciso di mettere la parola fine alla loro storia d’amore. I due però oggi sono amici più di prima, visto che entrambi hanno dichiarato dalle pagine del settimanale americano Page Six che “la separazione è stata amichevole”. Sarà davvero così? Non resta che seguire la puntata di Live – Non è la D’Urso per scoprire come stanno davvero le cose tra i due! (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

“È sempre la mia famiglia”

Rossano Rubicondi torna in tv ospite a “Live – Non è la D’Urso” nella puntata di lunedì 2 dicembre 2019. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi sarà in studio con la ex moglie Ivana Trump per raccontare proprio a Barbara d’Urso la fine della loro storia d’amore. Dopo una serie di “lascia e prendi”, la ex moglie di Donald Trump e l’ex flirt di Belen Rodriguez hanno deciso di mettere un punto, questa volta sembrerebbe definitivo, alla loro relazione. Nonostante le cose tra i due siano finite, Rossano e Ivana sono rimasti in buoni rapporti come ha raccontato la Trump a Page Six: “la relazione ha fatto il suo corso. Rossano trascorre molto tempo in Italia, io molto tempo a New York, Miami e Saint-Tropez, lui deve lavorare. Le relazioni a lunga distanza non funzionano davvero. Ci siamo divertiti e siamo amici. La separazione è stata amichevole”.

Rossano Rubicondi: “Io e Ivana Trump super vicini”

L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi ha replicato alle parole della ex moglie Ivana Trump sempre dalle pagine di “Sex Page” dicendo: “pensate quello che volete. Ivana per me è sempre la mia famiglia”. Parlano poi di Ivana, la donna a cui è stato legato per tantissimi anni e che ha anche sposato nel 2008, ha detto: “ha un buon cuore… siamo super vicini. Ho molto rispetto per lei”. Non solo, Rossano Rubicondi ha colto la palla al balzo anche per lanciare delle vere e proprie frecciatine al vetriolo ai figli della ex moglie dicendo: “tutti idioti, tranne Ivanka”. L’ex modello, oggi imprenditore non ha alcun timore nel dichiarare di “non essere mai stato un grande fan della famiglia di Ivana” perchè “i suoi figli sono sempre stati molto scortesi nei miei confronti”. Sembrerebbe avere il dente avvelenato Rossano verso la famiglia della ex moglie visto che ha raccontato come i figli siano sempre stati contrari al suo matrimonio con Ivana.

Rossano Rubicondi: “i figli di Ivana Trump non hanno fatto che parlare male di me”

E’ un fiume in piena Rossano Rubicondi dalle pagine di “Page Six” dove si è tolto una serie di sassolini dalla scarpa raccontando alcuni retroscena legati alla famiglia della sua ex moglie Ivana Trump. “Dal giorno in cui io e Ivana ci sposammo nel 2008 – ha dichiarato Rubicondi – i suoi figli non hanno fatto che parlare male di me e non solo alle mie spalle. Ancora e ancora. Finché un giorno sono sbottato e ho gridato: ‘Non mi interessa chi è vostro padre o vostra madre, non vi dovete permettere più di parlarmi in questo modo!’. Ma è stato inutile. E’ impossibile costruire un rapporto civile con gente del genere”. Rubicondi, infatti, ci ha tenuto a precisare di essersi innamorato di Ivana come donna e non per il suo cognome; anzi l’imprenditore ha fortemente sottolineato: “nessuno ha mai toccato un dollaro o un centesimo a quella famiglia. Non so se era quello il motivo per cui mi detestavano così tanto, ma erano fissati con i soldi. Non riuscivano a pensare ad altro. E’ gente senza cuore, solo spazzatura!”.



