Rossano Rubicondi, lettera Ivana Trump: “Amava la vita”/ Alessi: “Momento toccante”

La morte di Rossano Rubicondi è stata trattata a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno andata in onda nella mattinata di oggi, lunedì 8 novembre 2021, e condotta da Eleonora Daniele. In particolare, a prendere la parola è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi, il quale ha dichiarato: “Rossano era molto amato, per cui mi è stato chiesto di organizzare sabato 6 novembre nella chiesa vicino alla Scala di Milano una messa di suffragio. È stata molto toccante, perché si è visto quanto questa persona sapesse amare il prossimo. Lui aveva fatto del secondo comandamento un credo di vita e forse è per questo che ha creato questa emozione popolare trasversale, arrivata fino a Parigi”.

Poi, questa messa “si è conclusa al bar e abbiamo brindato a lui. È difficile quando una persona ci lascia e soprattutto noi dobbiamo cercare di essere più ricchi dopo queste brutte esperienze che la vita ci riserva. Io stesso ho litigato con lui, tante volte ho faticato a perdonarlo, perché era irascibile. Dobbiamo trovare gli aspetti di luce nelle persone e salvaguardarle. Rossano mandava sempre un messaggio assolutamente positivo. Grazie a Ivana Trump per essere stata di grandissimo aiuto in questo anno di malattia per Rossano e per avere forse reso più leggero questo ultimo periodo”.

A “Storie Italiane” è stata ritrasmessa la lettera che Ivana Trump ha inviato ieri a “Domenica In”, dedicando questo pensiero a Rossano Rubicondi: “Cara Mara, grazie molte per ricordare oggi nel tuo programma il nostro Rossano. Mediante te voglio mandare un forte abbraccio e un pensiero pieno d’affetto ai suoi genitori. Mi sento molto fortunata ad avere vissuto con lui quasi 20 anni della mia vita.

Anche noi abbiamo avuto i nostri alti e bassi, ma siamo rimasti amici per molto tempo e ci siamo sempre protetti l’uno con l’altra. Mi mancheranno la sua energia, le sue risate e la sua devozione nei miei confronti, anche se amava troppo la vita per lasciarla così presto”.

