Rossano Rubicondi, il ricordo di Vladimir Luxuria/ “Dopo litigi all’Isola ci abbracciammo”

Vladimir Luxuria sarà protagonista questo pomeriggio della nuova puntata del sabato di “Verissimo” e la presenza dell’opinionista tv ed ex parlamentare nel salotto di Canale 5 sarà l’occasione per parlare di due argomenti tra di loro correlati: a Silvia Toffanin, infatti, la 56enne originaria di Foggia racconterà la sua esperienza nell’edizione 2022 de “L’Isola dei Famosi” e forse tornerà su quel tenero ricordo dell’amico Rossano Rubicondi, a cui aveva dedicato un pensiero proprio durante il reality show in onda sulle reti Mediaset.

Vladimir Luxuria, nome prima della transizione e operazioni fatte/ Wladimiro Guadagno "Donna anche col pen*"

Come si ricorda, il personaggio televisivo, nonché attore e modello originario di Roma, era scomparso lo scorso ottobre a New York a soli 49 anni, stroncato da un’embolia polmonare ma già malato da diverso tempo a causa di un melanoma. Noto per essere stato il quarto marito di Ivana Trump, imprenditrice e modella ceca che in passato aveva sposato il miliardario Donald, Rubicondi aveva partecipato in qualità di concorrente all’edizione 2012 de “L’Isola” (dopo aver fatto da inviato nel 2010), proprio quando Vladimir Luxuria e Nicola Savino ne erano i conduttori. “Rivedere la Palapa è molto emozionante, lì succedono tante cose” aveva detto Vladimir dopo che Alvin aveva presentato la location di questa edizione 2022.

Vladimir Luxuria/ Scontro con Jeremias all'Isola: "Hai le pa*e? Fai i nomi di chi..."

VLADIMIR LUXURIA RICORDA ROSSANO RUBICONDI: “DOPO I LITIGI ALL’ISOLA CI SIAMO RITROVATI E…”

Proprio in quell’occasione, nonostante fosse stata interrotta proprio dall’inviato, Luxuria ha voluto ricordate Rossano Rubicondi: “Vorrei però dire solo una cosa” ha insistito l’opinionista, “ovvero che in questo momento mi viene in mente una persona con cui ho condiviso ‘L’Isola’ e che non c’è per il primo anno…”. Il riferimento era appunto all’amico scomparso, anche se la nuova interruzione di Alvin che si lamentava per i tempi stretti del programma ha lasciato a metà il ricordo: tutto chiarito poi tra i due con Vladimir che ha spiegato come “Alvin non voleva essere indelicato, è solo che quando ho rivisto la Palapa mi son tornate in mente molte emozioni, e mi è venuto spontaneo ricordare Rossano, con lui ci volevamo bene nonostante alcuni vecchi attriti”.

Antonio e Maria Guadagno genitori Vladimir Luxuria, chi sono?/ "Ho temuto di deluderli"

Già in passato, lo scorso ottobre, all’indomani della sua morte Luxuria aveva speso parole dolci per Rubicondi, pur dispiacendosi del fatto che forse l’uomo aveva un po’ sottovalutato la malattia, non pensando che lo avrebbe portato a morire così in fretta: “Quando l’ho saputo è come se mi fosse caduta una tegola in testa: lui amava tanto la vita” aveva raccontato. “Ogni tanto ci vedevamo, ci messaggiavamo ma non mi aveva detto nulla né fatto capire o intuire nulla del melanoma che lo ha portato così presto a lasciarci…” aveva detto, ricordando anche le litigate avute nel 2008 durante “L’Isola”: “Ci siamo poi ritrovati fuori e ci siamo riabbracciati: siamo andati a cena fuori diverse volte, lui era un viveur, sempre circondato da belle donne… Gli piaceva la vita notturna”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA