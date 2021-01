Rossella Barattolo, compagna Claudio Baglioni/ E’ lei la musa di alcune canzoni

Rossella Barattolo è la compagna di Claudio Baglioni, il cantautore romano che ha fatto sognare ed innamorare milioni di italiani con le sue canzoni. Rossella e Claudio sono felicemente innamorati da diversi anni: basti pensare che la coppia si è incontrata per la prima volta nel 1987 e da allora non si sono mai lasciati. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più su questa bellissima donna che stregato e conquistato il cuore di uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. Classe 1958, Rossella è nata a Taranto. Giovanissima si è trasferita negli Stati Uniti d’America dove ha studiato e successivamente in Inghilterra dove si è fatta strada nel campo del marketing. Nel 1987 il primo incontro con Claudio Baglioni; un incontro che ha cambiato per sempre le loro vite. In quell’occasione la Barattolo era stata scelta per ricoprire il ruolo di manager di una importantissima multinazionale del petrolio, ma il cantautore romano le fece una controproposta offrendole di lavorare per lui.

Rossella Barattolo è la “generale” di Claudio Baglioni

Una scelta facile per Rossella Barattolo che, archiviata la proposta della multinazionale, ha deciso di occuparsi della carriera dell’artista romano. Attenzione però in quegli anni Baglioni era ancora sposato con Paola Massari, la collega con cui si era sposato nel 1973 e da cui ha avuto il figlio Giovanni. Dopo la fine del matrimonio con Paola Massari, Baglioni si è avvicinato sempre di più alla donna decidendo alcuni anni dopo, nel 1994, di andare a vivere insieme. Solo quattordici anni dopo però Claudio Baglioni e Rossella Barattolo sono usciti allo scoperto: nel 2008, infatti, Baglioni ha ufficializzato il divorzio dalla prima moglie Paola Massari e così è uscito allo scoperto con Rossella. La coppia a distanza di tantissimi anni sono più innamorati e complici che mai e tantissime sono le canzoni che il cantautore romano ha dedicato alla sua amata. Qualche esempio? Basti pensare che “Mille giorni di te e di me” è stata scritta proprio pensando a lei. Oltre ad un grande amore, il segreto della loro storia è la fiducia considerando che Baglioni dal 1987 ad oggi ha affidato la sua carriera nelle mani della compagna che si è definita una “generale”.



