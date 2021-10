Rossella Barattolo, compagna Claudio Baglioni/ Lei: “bilanciamo le nostra diversità”

Rossella Barattolo è la compagna di Claudio Baglioni: dal primo incontro nel 1987 al grande amore. La coppia è felicemente innamorata da tantissimi anni. Rossella entra nella vita del cantautore romano come un fulmine a ciel sereno poco dopo la fine del matrimonio con Paola Massari, la prima moglie con cui ha avuto il figlio Giovanni. I due cominciano a frequentarsi e nasce l’amore; un amore che dura ancora oggi, visto che i due sono inseparabili. La donna è la compagna di vita del popolare cantante italiano che proprio a lei ha dedicato tantissime delle sue romanze d’amore. Ma chi è Rossella Barattola? Quello che possiamo dirvi su di lei è che in passato ha lavorato come manager per una multinazionale del petrolio, ma dopo l’incontro con Claudio Baglioni è diventata la sua collaboratrice personale.

Classe 1958, Rossella ha vissuto tra gli Stati Uniti d’America e l’Inghilterra. Quando ha incontrato per la prima volta Baglioni non sapevo nemmeno chi fosse. Correva l’anno 1987 quando Rossella e Claudio si incrociano per la prima volta. Poco tempo dopo i due cominciano a conoscersi e a frequentarsi, anche se i fan non erano tanto d’accordo sulla scelta del cantante che usciva dal matrimonio fallito con la moglie Paola Massari.

Claudio Baglioni e Rossella Barattolo sono una coppia da tantissimi anni. Dal primo incontro avvenuto nel 1987 sono trascorsi 33 anni, anni che la coppia ha vissuto sempre l’uno accanto all’altro. Proprio la donna nel 2007 ha rilasciato una delle poche interviste Times of Malta rivelando qualcosa di più sul suo rapporto con Baglioni: “io sono un’estroversa estrema; mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza”.

La donna parlando proprio dell’uomo Claudio Baglioni ha rivelato: “ho trovato in lui quell’uomo tranquillo, sereno e pieno di pace da difendere e proteggere”. Solo nel 2008 i due sono usciti allo scoperto, dopo che Baglioni ha ufficializzato il divorzio dalla prima moglie Paola Massari. Tante le canzoni scritte per lei, tra cui “Mille giorni di te e di me” composta dal cantante durante un periodo di crisi vissuto con la sua amata.



