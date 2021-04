Rossella Barattolo, compagna Claudio Baglioni/ Manager e “Signora delle ore scure”

Claudio Baglioni è stato sposato fino al 2008 con la prima moglie, Paola Massari. Successivamente, il cantautore ha ufficializzato la sua relazione con Rossella Barattolo, sua manager a partire dagli anni Ottanta. Nonostante la loro convivenza fosse iniziata nel 1994, la loro relazione non è mai stata resa pubblica se non quando Claudio Baglioni ha ufficializzato il divorzio dalla prima moglie con cui ha avuto il figlio Giovanni. Rossella Barattolo, nata a Taranto nel 1958, ha trascorso la sua infanzia tra gli Stati Uniti e il Regno Unito dove si è formata studiando soprattutto marketing. Dopo aver ricoperto un ruolo manageriale all’interno di una multinazionale del settore petrolifero, Baglioni le ha chiesto di lavorare al suo fianco: da allora, cura le pubbliche relazioni per il cantante. “Io sono un’estroversa estrema; mentre quando ho incontrato Claudio, lui era un libro chiuso; un introverso, nonostante la sua fama, quando si trattava della sua vita privata. Questo ci ha permesso, in modo naturale e inconscio, a costruire il nostro rapporto, ha bilanciato la nostra diversità diventando la nostra forza”, ha raccontato la Barattolo nel 2007 a Times of Malta.

Rossella Barattolo: compagna e manager di Claudio Baglioni

Insieme da tanti anni, Claudio Baglioni e Rossella Barattolo non hanno avuti figli: “Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo”, ha confessato a Times of Malta. Baglioni ha dedicato molte canzoni alla compagna, tra cui la celebre “Mille giorni di te e di me” del 1990. Sulle pagine di Times of Malta, la manager ha rivelato che la canzone è stata scritto per celebrare il loro amore, dopo una separazione di sei mesi: “Eravamo stati insieme per tre anni e ci stavamo allontanando per il fatto che siamo così diversi. Così sono andata via per alcuni mesi, in tempi in cui i cellulari ancora non esistevano; una cosa meravigliosa che ti permette realmente di vivere il pathos dell’assenza”. Anche “Signora delle ore scure” è dedicata a Rossella. Dal 2003 al 2013 Claudio Baglioni e Rossella Barattolo sono stati impegnati con la Fondazione O’Scia, una onlus che organizzava un festival di musica leggera a Lampedusa.

