Rossella Barattolo, compagna Claudio Baglioni/ Quel dettaglio che lo fece innamorare

Rossella Barattolo, compagna di Claudio Baglioni, è al fianco del famoso cantante dalla fine degli anni ottanta. Una bella donna, appariscente e molto sensibile ai tempi del sociale. Rossella Barattola è una persona che sa come farsi notare, pur amando la riservatezza. Di certo è stata ed è la persona che ha fatto breccia nel cuore di Claudio Baglioni, incontrato nel 1987 quando l’artista era sposato con Paola Massari. Inizialmente il loro rapporto era esclusivamente lavorativo, poi col tempo le cose sono cambiate. Ciò che ha colpito il cantante è stato il carattere di Rossella Barattolo, una donna molto sicura di sé ed autorevole. Il suo modo di essere e di fare hanno letteralmente ammaliato Claudio Baglioni, che evidentemente ha trovato nuove ispirazioni anche in campo musicale. La donna ha ammesso che non avere figli con Claudio Baglioni non è stata una scelta personale, ma purtroppo una decisione del destino.

Rossella Barattolo allergica al gossip, non usa nemmeno i social

La compagna di Claudio Baglioni, Rossella Barattolo, è allergica ai social e al mondo del Gossip. Non ha nemmeno un account Instagram o Facebook, in questi anni la dolce metà del cantante ha preferito la riservatezza. Tutto questo nonostante i pettegolezzi ed alcune critiche, che non l’hanno mai scalfita. Rossella Barattolo è sempre stata concentrata sulla sua relazione e sulle proprie passioni, mostrando grande generosità ed un cuore grande. E’ infatti molto attiva nel sociale, vicina ai temi di sensibilizzazione riguardo l’immigrazione. Negli scorsi anni è stata anche presidentessa della Fondazione O’Scia’, una ONLUS che ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare sul problema dell’immigrazione clandestina che colpisce da anni l’isola di Lampedusa.



