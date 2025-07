Rossella Barattolo, compagna di Claudio Baglioni: chi è? I due stanno insieme dal 1987 ma sono usciti allo scoperto solamente nel 2008

Da tantissimi anni ormai nella vita di Claudio Baglioni c’è una donna, Raffaella Barattolo, la sua compagna di vita dal lontano 1987. I due hanno cominciato prima a collaborare professionalmente: proprio in quell’anno, infatti, Rossella è diventata la manager del cantautore, che poco dopo si è separato dalla moglie Paola Massari.

Dopo la storia naufragata con sua moglie, Claudio Baglioni è tornato a credere nell’amore proprio grazie alla vicinanza di Rossella, come ha avuto modo di spiegare più avanti, trovando in lei un amore puro e sincero.

La loro è stata a lungo una relazione segreta, tenuta lontana da occhi indiscreti e pettegolezzi: solamente dopo vent’anni insieme, nel 2008, i due sono usciti allo scoperto. In quell’anno, infatti, è stato ufficializzato il divorzio tra Baglioni e la sua ex moglie: così, il cantante ha annunciato al mondo la storia con Rossella, che ormai era al suo fianco appunto da quasi vent’anni, tra alti e bassi.

Chi è Rossella Barattolo, la compagna di Claudio Baglioni: lontani dai riflettori

Presenza discreta, la compagna di Claudio Baglioni è al suo fianco da trent’anni e più. Nonostante la notorietà dell’artista, Rossella è sempre rimasta dietro le quinte, senza mai far parlare di sé e del loro amore. I due si sono fatti vedere insieme molto spesso ma nonostante questo, sono stati pochissimi i pettegolezzi in merito alla loro storia, vissuta sempre lontano dai riflettori.

Oggi Claudio e Rossella Barattolo vivono a Roma, nella serenità più totale, tenendosi lontano dalla vita glamour e dalle luci patinate del mondo dello spettacolo. Rossella, infatti, è molto discreta e nonostante la popolarità del marito, non ama apparire. Resta dunque una figura importante, ma mai esposta. Solamente in un’occasione ha parlato dell’amore che la lega a Claudio, spiegando: “Ho trovato in lui un uomo tranquillo, sereno e pieno di pace, da difendere e proteggere”.

