Rossella Barattolo, la compagna di Claudio Baglioni/ Un amore fortissimo

Un vecchio detto, attribuito a Virginia Woolf, sottolineava come dietro a un grande uomo ci fosse una grande donna, come ha sottolineare come sia importante il ruolo della figura femminile per sostenere un uomo a livello professionale e non solo. Una situazione che sembra corrispondere appieno a Claudio Baglioni, uno dei cantanti più amati della storia della musica italiana, che può vantare tra i suoi fan un pubblico di tutte le età, legato ormai da tempo a Rossella Barattolo.

L’amore tra i due dura ormai da più di trent’anni ed è davvero solidissimo. Non a caso, il cantante ha deciso di affidarsi a lei anche come manager. Questo le permette così di essere sempre al fianco dell’artista, pur essendo particolarmente attenta a preservare la sua privacy.

Rossella Barattolo e Claudio Baglioni: “Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme”

Baglioni non ha mai amato parlare di come sia nata la relazione con la sua Rossella, ma da quanto trapela il primo incontro tra i due sembra sia avvenuto nel 1987. Sorprendentemente la donna, sembra che non sapesse chi aveva di fronte in quell’occasione. Il loro rapporto è stato poi ufficializzato nel 2008, anno in cui il cantante ha ufficializzato il divorzio dalla moglie Paola, da cui ha avuto il suo unico figlio.

Nonostante il trascorrere degli anni, i due sono anxora innamoratissimi, anche se lei non ha nascosto il rimpianto per non essere riuscita a diventare mamma. “Mi dispiace tanto che non abbiamo avuto figli insieme. Non sono mai arrivati, per sfortuna. Abbiamo insistito ma, ad un certo punto, ho gettato la spugna, altrimenti saremmo finiti in un tunnel e avremmo vissuto la nostra relazione soltanto per questo” – aveva raccontato lei in un’intervista a ‘Times of Malta’.

Rossella, classe 1958, ha lavorato in passato una multinazionale, ma da tempo segue l’interprete di “Questo piccolo grande amore” anche in veste di manager. E’ lei ad avere gestito l’attività della Fondazione O’Scia, una onlus che organizzava un festival di musica leggera a Lampedusa con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul delicato tema dell’emergenza immigrazione, chiusa definitivamente nel 2013.

