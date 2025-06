Rossella Brescia torna ad Amici? Spunta il VIDEO della verità: "Ecco come stanno le cose per adesso".

Rossella Brescia torna ad Amici 25? Nelle ultime ore la ballerina ha svelato alcune chicche sul suo futuro, soprattutto dopo che i fan l’hanno acclamata per tanto tempo, nostalgici dell’epoca in cui anche lei era nel celebre programma di Maria De Filippi. In particolare, in questo periodo si stanno già facendo strada i rumor sulla nuova edizione e i telespettatori si chiedono chi saranno i nuovi concorrenti e se assisteremo a grosse novità rispetto ai professori.

Al momento non ci sono ancora notizie ufficiali rispetto a giudici, ballerini e cantanti, ma si fa strada la possibile presenza di Rossella Brescia, che nel 2001 era presenza fissa come ballerina, mentre nel corso degli anni era stata una dei giudici più amati in assoluto. In un’intervista a SuperGuidaTv, Rossella Brescia ha finalmente risposto alla domanda più frequente: tornerà ad Amici 25? Poco tempo fa, la ballerina era stata ospitata a Uomini e Donne per esibirsi in una gara con Gianni Sperti, e la conduttrice era apparsa parecchio nostalgica della sua figura in televisione.

Rossella Brescia ad Amici 25? “Quello studio è come un’arena“

“Meraviglioso perché il pubblico di Amici è particolarissimo. Quando tu entri in quello studio è come se sei in un’arena, il pubblico che combatte con i ragazzi”, ha detto Rossella Brescia intervistata a SuperGuidaTv, “Sono molto contenta di questo amore e affetto che riempiono sempre i cuori di gioia”. Non solo, la ballerina ha anche aggiunto quello che pensa di Maria De Filippi, e che al momento non le è stato fatto sapere ancora niente su un ritorno ad Amici 25: “Però non sappiamo niente“, dice, “Maria è una delle persone a cui voglio più bene, sicuramente avrà le idee molto chiare. Non credo, me lo avrebbe detto! Sarei io la prima a saperlo”.