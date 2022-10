Rossella Brescia affetta da endometriosi/ “So che è cronica, ma non mi abbatto”

In che cosa consiste l’endometriosi

L’endometriosi è una malattia che colpisce le donne in età riproduttiva nel 10% dei casi. L’età in cui spesso compare si attesta tra i 25 ed i 35 anni. Non sempre se ne parla e non sempre si riesce a diagnosticarla. Resta ancora complicato capirne le cause: quello che sappiamo è che gli approcci possono essere o di tipo chirurgico o farmacologico. Solitamente, le donne affette da endometriosi insorge anche la sterilità. Fra i personaggi Vip, fortunatamente, si è iniziato a rompere il silenzio per far conoscere meglio la malattia a tutti. Una di queste donne è Rossella Brescia. Lei è riuscita a parlarne durante un’intervista alla rivista Ok Salute. Una malattia che la conduttrice e ballerina ha scoperto dopo che si è sentita male.

Rossella Brescia sarà ospire, oggi 25 ottobre 2022, del programma televisivo di Rai Uno ‘Oggi è un altro giorno‘, e può darsi che sia chiamata a rispondere anche du quanto le è accaduto a livello clinico. Lei in un’intervista aveva specificato: “Capita di avere un ciclo mestruale abbondante e doloroso, ma il mio lo era anche troppo.” Un giorno, mentre si trovava per lavoro a Milano, è stata costretta a precipitarsi in ospedale, per i forti dolori all’addome. Le venne proposto l’intervento chirurgico, ma lei rifiutò per paura. Rientrata a Roma, si sottopose ad ulteriori esami e le venne confermata la diagnosi che soffriva di endometriosi. Si sottopose così ad una laparoscopia che, come ha lei stessa affermato: “mi fece rinascere. I dolori erano spariti.”

Rossella Brescia soffre di endometrosi ma continua la sua battaglia

La sua vita però l’ha portata a subire molto stess, con la separazione dal marito Roberto Cenci, nel 2004. Dopo sette anni dal primo intervento si erano ripresentati gli stessi sintomi, aggravati: si erano formate le cisti, con l’aggiunta di un fibroma. L’endometriosi è una malattia cronica e questo Rossella Brescia lo sa bene. La conduttrice e ballerina ha cercato di reagire praticando Yoga e un corretto stile di vita.

Spesso questa malattia non è considerata come le altre e anche se il Senato l’ha rinosciuta nel 2005, sono ancora troppe le donne che perdono il posto di lavoro a causa di questo. Così Rossella Brescia, assieme anche ad altri personaggi del mondo dello spettacolo, ha deciso di fare coming out e di parlarne. Questo pomeriggio, dalle 14, in diretta, su Rai Uno, sarà ospite del programma ‘Oggi è un altro giorno’ e potrebbe affrontare questo difficile argomento che la riguarda da vicino.

