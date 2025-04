Tutto su Rossella Brescia

Rossella Brescia, ballerina e conduttrice, protagonista da anni del mondo della televisione e della radio, torna a sfoggiare il suo talento nello studio di Uomini e Donne. Nata a Martina Franca, in Puglia, il 18 agosto 1971, dopo aver studiato per anni danza classica, comincia a muoversi nel mondo dello spettacolo partecipando e vincendo a Miss Sorriso Puglia. Nel 1994 approda anche in televisione nello spettacolo Tutti a Casa condotto da Pippo Baudo e, successivamente, diventa famosissima come ballerina professionista di Saranno Famosi. Dal 2004 al 2010 conduce lo show comico di successo Colorado e successivamente approda a Rds.

Chi è Rossella Brescia/ La malattia e il rimpianto più grande: "Rifiutai film per amore"

Per quanto riguarda la vita privata, nel 2000 si è sposata con il regista televisivo Roberto Cenci, da cui ha divorziato nel 2008. Successivamente ha avuto una lunghissima storia d’amore con Luciano Cannito con cui è finito tutto qualche mese fa.

Rossella Brescia e l’arrivo a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne dell’8 aprile 2025, Rossella Brescia è ospite speciale di Maria De Filippi. Durante il momento della sfida di ballo tra Gianni Sperti e Giuseppe, l’opinionista ha chiesto a Rossella Brescia di accompagnarlo e per la conduttrice è un’emozione aiutare l’amico nella sfida di ballo.

Luciano Cannito, chi è l'ex compagno Rossella Brescia/ Lei:"Ci siamo lasciati senza una ragione né un motivo"

Vestita con un abito romantico, Rossella incanta il pubblico in studio e i telespettatori dando vita, insieme a Gianni Sperti, sulle note di Dirty Dancing ed eseguendo anche la famosa presa dell’angelo. Un momento di danza emozionante quello di cui sono stati protagonisti Rossella Brescia e Gianni Sperti che portano a casa la vittoria contro Giuseppe e la partner senza problemi come sottolineano i ballerini professionisti di Amici Isobel, Umberto Gaudino e Francesca Tocca.