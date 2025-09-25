Rossella Brescia travolta dalla morte del padre Francesco: soffriva da tempo di Alzheimer

L’attrice e speaker radiofonica Rossella Brescia piange la morte del padre Francesco, venuto a mancare dopo una lunga battaglia con l’Alzheimer. Purtroppo si tratta per l’ennesima tegola nei confronti di Rossella Brescia, che solo pochi mesi fa ha perso due delle sue zie alle quali era molto legata. Ancora prima Rossella Brescia era reduce dalla separazione dallo storico marito Luciano Cannito, al quale era legata da un ventennio. Lo scorso anno a Verissimo Rossella Brescia aveva parlato delle condizioni del padre, sempre più afflitto dalla malattia:

“So che ci sono tante persone che hanno dei malati di Alzheimer in casa ed è soltanto con l’amore che possiamo accompagnarli dove Dio vorrà. Mio papà non mi riconosce più, vorrei anche solo 10 secondi di vita perché mi riconoscesse, sarebbe bellissimo” le toccanti parole di Rossella Brescia che aveva parlato così.

Rossella Brescia e la scomparsa delle zie

Qualche mese fa la speaker radiofonica aveva parlato della morte delle due zie, annunciandone la tragica doppia scomparsa. Rossella Brescia, dopo l’intervista rilasciata a Verissimo, ha trovato la forza e il coraggio di parlare della ferita con la quale si è ritrovata a fare i conti, che oggi fa più sangue che mai dopo la morte del padre Francesco. Nelle scorse ore Rossella Brescia ha colto l’occasione per dedicare un pensiero alle zie, oltre che dare la notizia della morte del papà.

“In quattro mesi ho perso un pezzo della mia vita, – si legge nel post – eravate cosi uniti, vi siete presi per mano anche adesso. Come facevate sempre Grazie per l’amore che mi avete insegnato, grazie perché se sorrido sempre lo devo a voi. Buon viaggio papà, zia Maria e zia Titina. Ps il mio papà era un sarto meraviglioso, gli abiti nella foto sono confezionati da lui”

