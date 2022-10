Rossella Brescia e Luciano Cannito un amore forte / Con Roberto Cenci finì perché…

Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono conosciuti durante uno spettacolo teatrale

Dopo la fine del matrimonio, nel 2004, con il regista televisivo Roberto Cenci, Rossella Brescia ha ritrovato l’amore e la serenità. Da dodici anni, infatti, è legata sentimentalmente al coreografo Luciano Cannito. Lui, classe 1962 è anche regista e i suoi lavori sono stati rappresentati in numerosi teatri del mondo, inclusi Metropolitan di New York, Teatro alla Scala di Milano, Teatro San Carlo di Napoli. Dopo aver viaggiato per il mondo, Luciano, è divenuto uno dei coreografi più importanti in circolazione.

Rossella Brescia e Luciano Cannito si sono conosciuti proprio grazie alla danza: i due si sono incontrati nel corso dello spettacolo ‘Carmen’ firmato da Cannito stesso. Un’attrazione importante che li ha portati a cercare di avere un figlio per molto tempo. Purtroppo, Rossella è affetta da endometriosi e non riesce ad avere una gravidanza. Ma questo scoglio non li ha divisi, anzi nell’aria si è spesso parlato di matrimonio.

Rossella e Luciano non hanno mai nascosto di pensare al matrimonio

Rossella Brescia, sarà ospite questo pomeriggio 25 ottobre 2022 della trasmissione televisiva ‘Oggi è un altro giorno’ e le verranno fatte delle domande anche sul suo compagno che di recente le ha dedicato delle bellissime parole. “Ciao Ross, questa è una sorpresa – ha scritto Luciano -, so che non ami questo tipo di sorprese però c’è qualcosa che tu non dirai mai: che sei una persona sincera, trasparente. Sei molto più bella dentro di quanto tu non sia fuori, io devo aver fatto qualcosa di veramente buono nella mia vita per meritarti.”

Lui ha avuto un’ex moglie della quale però non si sa molto. Lei, come già scritto, è stata sposata con il regista tv Roberto Cenci, una storia terminata perchè, come comuncato dai due: “non eravamo più felici.” Forse adesso i due sono pronti a fare nuovamente il grande passo, ma per il momento non hanno voglia di fare annunci. Soltanto godersi il loro splendido amore











