Rossella Brescia, fidanzata Luciano Cannito/ Foto, un sorriso contro il Coronavirus

Rossella Brescia ha deciso di sfoderare il suo sorriso migliore per combattere la tristezza che ha colpito tutti gli italiani in questi giorni. Mentre la minaccia del Coronavirus incombe sempre di più, la ballerina ha scelto di seguire la strategia del programma Tutti Pazzi per RDS che la vede al fianco di Ciccio Valenti e degli altri membri della community. “Ogni giorno ci svegliamo all’alba e sin dalle prime ore del mattino cerchiamo di strapparvi qualche sorriso”, scrive in un post, “perchè questo è il nostro lavoro e per noi è il lavoro più bello del mondo. Per tutti questo è un periodo di precauzioni e attenzioni. E noi non faremo finta di niente. Ma sin da ora vogliamo che sappiate che oggi come ieri faremo ciò che ci riesce meglio: farvi sorridere, con l’allegria dei nostri scherzi“. Clicca qui per leggere il post di Rossella Brescia. Tutti i fan hanno dato una risposta positiva e non solo persone ‘comuni’, ma anche qualche volto noto. “Siete favolosi”, commenta Tosca D’Aquino, che al suo fianco e a quello diSamuela Sardo e Roberta Lanfranchi, forma il cast della commedia teatrale Beppe Ripiene. Le vediamo infatti tutte insieme in una Storia di Instagram della Brescia, che poi svela anche la vista sul golfo di Napoli che si intravede dalla sua camera d’albergo, dove risiede in questi giorni. “Non abbiamo neanche portato le valige”, dice in una clip successiva.

Rossella Brescia, una donna gelosa del suo Luciano Cannito

Rossella Brescia non nasconde di essere una donna gelosa, soprattutto quando si parla del compagno e coreografo Luciano Cannito. In un botta e risposta piccante a Vieni da me, la ballerina ha ammesso di controllare il compagno. “Aveva chiamato una ballerina ‘Musa mia’”, ha confessato riguardo ad una scenata in auto, “ma come? Ero io la musa. E comunque io mi informo: non lasciare cellulare e mail perchè controllo”. I due si sono sconosciuti tra l’altro nel 2009, quando il regista ha scelto la Brescia per interpretare la protagonista della sua Carmen. “Lei è potente, selvaggia e inusuale, è perfetta nei panni della protagonista”, ha detto il Maestro a Recensito. Oggi, venerdì 28 febbraio, Luciano Cannito sarà nel cast del Serale di Amici 2020 per occuparsi del Var. Ci sarà spazio anche per la Brescia? Dopo tutto Rossella ha fatto parte dello stesso talent, anche se in tempi diversi rispetto all’attuale compagno. E’ stata infatti una delle prime insegnanti di danza della scuola di Maria De Filippi, dal 2001 e per tre edizioni consecutive. Possiamo invece dare per scontato che la Brescia non sarà presente nel programma, nemmeno fra il pubblico. Domani, 29 febbraio, e il giorno successivo sarà infatti al teatro Carlo Gesualdo con lo spettacolo Belle Ripiene diretto da Massimo Romeo Piparo e nato da una sua collaborazione con Giulia Ricciardi.

Un sorriso inconfondibile





