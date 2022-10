Rossella Brescia: “io vittima di bullismo a Miss Italia” / Figli? No perché…

Rossella Brescia fu bullizzata da un organizzatore di Miss Italia, a 19 anni

Rossella Brescia, nota showgirl, conduttrice radiofonica italiana, è tornata a parlare della sua adolescenza e l’ha fatto riportano un brutto episodio di bullismo che le è accaduto durante il concorso di Miss Italia a cui lei partecipò in giovane età. “Sei brutta, non capisco come hai fatto a vincere e arrivare fin qui perché sei veramente brutta.” Queste parole le venivano ripetute da uno degli organizzatori, tanto che la Brescia, non riuscendo più a sopportare lo stress si ritirò. “A Miss Italia sono stata bullizzata e per questo costretta a ritirarmi”, afferma Rossella nel salotto di Caterina Balivo, davanti alle telecamere di ‘Vieni da me’.

La sua carriera, fortunatamente, è comunque decollata, con le partecipazioni a ‘Buona Domenica’, Amici, ‘Colorado Cafè’ e ‘Tutti Pazzi per Rds’, di cui ancora è conduttrice. Rossella racconta più nel dettaglio quell’episodio, come riporta anche Vanity Fair: “Ero stressata, nervosa e agitata. Mi venne la febbre. Chiesi a quell’uomo, che era il nostro referente, se poteva darmi un’aspirina. Mi disse di tornare a casa, perché in quello stato non sarei andata da nessuna parte. E così feci. Me ne tornai a casa.”

Rossella Brescia sarà ospite, oggi 25 ottobre, di ‘Oggi è un altro giorno’ su Rai Uno, e dopo 27 anni di carriera, ripensando a quanto accaduto quando aveva 19 anni a Miss Italia non riesce a nascondere la tristezza. Dopo il matrimonio con Roberto Cenci, terminato nel 2004, adesso è felicemente fidanzata con il coreografo Luciano Cannito. Le sue parole l’hanno fatta commuovere: “Ciao Ross, questa è una sorpresa, so che non ami questo tipo di sorprese però c’è qualcosa che tu non dirai mai: che sei una persona sincera, trasparente. Sei molto più bella dentro di quanto tu non sia fuori, io devo aver fatto qualcosa di veramente buono nella mia vita per meritarti.”

Un messaggio chiaro di amore che non ha lasciato indifferente Rossella Brescia. I due sono legati sentimentalmente da dodici anni e non hanno figli. Rossella ha una malattia che si chiama endometriosi: un problema all’utero che nella maggior parte dei casi porta alla sterilità. Rossella è una donna coraggiosa e combattente, riguardo alla gravidanza ha detto di averci sempre provato, ha sofferto questo disagio, ma da un po’ di tempo si definisce “felice anche senza figli. ” E alla fatidica domanda sul matrimonio, lei come risponde?

“Io e Luciano è come se fossimo sposati”, aveva detto qualche anno fa. E pensare che i due si sono anche regalati la fede.











