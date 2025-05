Rossella Brescia è tra i protagonisti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini la domenica pomeriggio su Rai1. La conduttrice e giornalista è pronta a raccontare con la partecipazione di illustri ospiti del panorama artistico italiano storie di vita quotidiana tutte all’insegna del buonumore e della riflessione. Si tratta di storie di persone famose e comuni tutte unite dall’amore e dalla positività. Tra questi c’è anche Rossella Brescia, ballerina e conduttrice televisiva che si è anche fatta apprezzare e conoscere come attrice. Recentemente la Brescia è stata impegnata in teatro con lo spettacolo Carmen: l’ultimo incontro in cui si parla di femminicidio.

Rossella Brescia: chi è e l'arrivo a Uomini e Donne/ In coppia con Gianni Sperti, incanta lo studio

Dalle pagine di Vanity Fair, la Brescia ha raccontato: “ancora oggi bisogna parlarne: I numeri della violenza contro le donne sono ancora spaventosi. Bisogna mantenere alta l’attenzione”. Da sempre Rossella Brescia si fa promotrice di cause importanti come la sua figura da ambassador di Amnesty International: “non ho mai tollerato le ingiustizie, in particolare contro le donne”.

Chi è Rossella Brescia/ La malattia e il rimpianto più grande: "Rifiutai film per amore"

Rossella Brescia: “Io vittima di una relazione tossica”

Rossella Brescia, infatti, si è soffermata sulle violenze fisiche e psichiche che tantissime donne subiscono dai propri mariti o partner parlando anche delle donne afghane: “sono private di ogni diritto, escluse dalla vita sociale e lavorativa”. Da tantissimi anni la ballerina e conduttrice collabora fianco a fianco con associazioni che cercano di tutelare e proteggere le donne e proprio la Brescia ha sottolineato come i numeri mostrano un problema importante come quella della dipendenza economica delle donne. ” Dobbiamo lavorare insieme alle istituzioni per offrire loro strumenti concreti per ricominciare” – ha detto la Brescia che in passato è stata vittima di una relazione d’amore tossica.

Luciano Cannito, chi è l'ex compagno Rossella Brescia/ Lei:"Ci siamo lasciati senza una ragione né un motivo"

“Le relazioni tossiche distruggono l’autostima e generano sensi di colpa immotivati” – ha confessato rivelando di aver subito anche manipolazione psicologica. Oggi che è felicemente single ha sottolineato che non accetterebbe mai la gelosia, una cosa che non sopporta proprio e non tollera minimamente, mentre è consapevole che per far funzionare un amore è importante coltivarlo giorno per giorno.