Rossella Brescia è tra gli ospiti della nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, il programma condotto da Francesca Fialdini nel pomeriggio di Raiuno. La ballerina e conduttrice televisiva è pronta a condividere con i telespettatori la sua storia di vita fatta di momenti di grande gioia, ma anche difficoltà. La Brescia ha raggiunto la grande popolarità proprio con la danza, la sua più grande passione, che l’ha portata a partecipare a tantissimi programmi di successo tra cui Amici di Maria De Fiippi. “La danza mi riempie di gioia” – ha dichiarato la ballerina che ha fatto si tanti sacrifici, ma tutti voluti per realizzare il suo grande sogno. In particolare la Brescia si è soffermata sulla fisicità delle ballerine precisando. “tutte le donne che vedete magre in tv o al cinema stanno attente e si allenano”.

La ballerina e conduttrice vive a Roma, ma non nasconde di avere una grande passione per la città di Milano dove spesso arriva per motivi di lavoro. “Sono molto felice e mi diverte come città” – ha detto la Brescia che parlando della capitale della moda ha precisato – “ha delle grandissime potenzialità”.

Non solo ballerina e conduttrice, Rossella Brescia è anche una celebrità sui social dove è seguita da tantissime persone. Parlando proprio di social e follower ha però sottolineato: “li uso per divertimento, non penso debbano servirmi per fare cose, anche se oggigiorno certe cose stanno andando in questa direzione”. Anche lei, come tantissimi altri personaggi del mondo dello spettacolo, è vittima degli hater a cui però ha deciso di rispondere sempre con garbo e gentilezza.

Dalla danza alla tv fino alla radio dove oggi Rossella Brescia riscuote un grandissimo successo. Proprio parlando della sua carriera in radio ha ricordato uno dei momenti più divertenti: “troviamo una pubblicità che parlava della presenza in Irlanda dello smart working con cavalli che inviavano le mail. Pensavo fosse una notizia vera!”.

