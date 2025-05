Ha vinto in ogni campo, poliedrica come poche donne di spettacolo; Rossella Brescia – ospite oggi di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera – si racconta tra carriera e considerazioni personali che non riguardano prettamente la sua professione. Non ha dubbi nel segnare in rosso, come occasione simbolo della sua ascesa, l’arrivo a Roma e l’ingresso nell’Accademia Nazionale di Danza. “Parte tutto da lì”. Nel suo futuro, con altrettanta convinzione, esclude invece una macchina televisiva ampiamente gettonata: “Non farei mai un reality, non ci penso proprio. A volte mi diverto anche a guardarli ma io preferisco stare da sola, pensare, riflettere… Mi sembrerebbe di perdere tempo. A cosa serve?”.

Il baricentro professionale di Rossella Brescia è oggi la radio, un vero e proprio amore indiscusso: “La radio è diventata la mia vita, lavoro lì ormai dal 2006; svegliarmi con gli ascoltatori è qualcosa che mi diverte, mi dà gioia, mi tiene informata. Non si invecchia mai quando c’è la radio di mezzo, è un mezzo di comunicazione che è sempre lì, bello forte, la gente ne ha bisogno quotidianamente”.

Rossella Brescia – sempre nel salotto de Da noi a ruota libera – ha raccontato del suo impegno per il sociale: le discriminazioni di ogni tipo sono il fulcro e motore della sua attenzione a quelle piaghe che ancora, ingiustamente, attanagliano la società. “Non è mai abbastanza quello che si fa per combattere le discriminazioni… Ho incontrato un’attrice iraniana che è stata colpita dalla polizia locale con più di 100 pallini e lei è riuscita ad arrivare in Italia e vive con 140 pallini sotto la pelle che sono chiaramente nocivi. Lavora lo stesso, una forza incredibile che mi ha spinto a dar loro voce e lo farò in tutti i modi”.

Piccolo spazio nel salotto di Francesca Fialdini anche a temi sentimentali e ragionamenti esistenziali, Rossella Brescia si sente oggi pronta a vivere con un approccio diverso ogni cosa che la vita ha in serbo per lei. “Sto imparando a volermi più bene perchè non mi sono goduta nulla della mia vita; sempre preoccupata a fare delle cose per il futuro”. La conduttrice radiofonica ha poi aggiunto: “Adesso voglio vivere il presente, ho imparato anche ad essere sola diversamente dal passato dove ho sempre avuto magari un compagno… Mi mancano magari degli abbracci ma so che arriveranno, quelli sinceri e non quelli finti.