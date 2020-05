Rossella Brescia Scherzi a parte 2005/ Video: Romeo ‘rapito’? “Bastar*i!” (Replica)

Pubblicità

Rossella Brescia piange disperata per aver perso il suo cane Romeo. In realtà la modella è vittima di uno scherzo degli autori di Scherzi a Parte. Due attori hanno finto di essere i proprietari del simpatico cagnolone della Brescia, che innervosita dalla situazione se la prende con coloro i quali lei vede come i rapitori del suo amico peloso. “Il cane è nostro!”, le urla la coppia che finge di scappare in barca col suo cagnolone. “Questo scherzo è a cura di quei bastar*i degli autori che conosco pure”, commenta la modella. E’ una Rossella Brescia decisamente più rilassata quella che commenta lo scherzo negli studi di Canale 5 insieme ad Alessia Marcuzzi. Tempi lontani, ma scherzo ancora fresco nella memoria del pubblico di Scherzi a Parte. Un’edizione, quella del 2005, che è evidentemente rimasta nel cuore dei telespettatori.

Rossella Brescia furiosa per lo scherzo subito nel 2005

Rossella Brescia teme di dover assistere al “rapimento” del suo cane nel video di Scherzi a Parte. Lo scherzo si svolge durante le vacanze estive in Sardegna, dove la showgirl deve fare i conti con una coppia che dice di essere padrona di Romeo, il suo amico a quattro zampe. La Brescia urla e piange, chiede l’aiuto delle autorità per riavere il suo cane. Nessuno però sembra crederle, d’altronde c’è lo zampino di Scherzi a Parte…



